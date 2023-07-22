自由廣場》川普棄台論的棋先一著

◎ 王昱培

二○二四年美國總統大選重演「川拜對決」的機率極大，前總統川普日前接受媒體專訪婉拒表明若再入主白宮是否會捍衛台灣，並指台灣奪走美國半導體工作，揚言要對台加徵關稅，台灣的「親中遠美」政治勢力見獵心喜，聲稱川普若明年勝選將會棄台，這種論調顯然嚴重曲解川普的內涵。

首先，川普雖從未承諾「出兵協防台灣」，卻不表示他會放棄台灣，他真正的意思是他當美國總統，會止戰於未戰，用盡方法防止台海戰爭爆發，而非等開戰後再來協防台灣，所以川普才宣稱他再當上美國總統，習近平不會武力犯台，這是棋先一著。

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另外，川普信奉已故總統雷根「實力換取和平」的理念，主張台灣應自我保護，美國所要做的是提供台灣所需的軍備，因此川普政府任內軍售台灣十一次，總金額超過一百五十億美元，次數與幅度超過歐巴馬政府八年任期，且軍售內容包含海馬斯多管火箭、AGM -84H增程型距外陸攻飛彈等攻勢武器，突破「台灣關係法」中，美國提供「防衛性武器」給台灣的框架限制，積極將台灣打造成北京「吞不下的刺蝟」。

至於川普關於台灣奪走美國半導體工作的表述，與其「美國優先」的論調不謀而合，既強調對美國選民就業權益的重視，以爭取藍領勞工族群的支持；又突顯美中對抗態勢下，美國晶片生產不該過度依賴中國虎視眈眈下的台灣，所以川普執政時就積極安排台積電赴美設廠，拜登就任後推動製造業、晶片回流美國的力道更只增不減，畢竟美國總統以美國國家利益為優先再合理不過，無論何黨執政皆然。

當美中持續結構性對抗，「抗中保台」已成美國國會兩黨共識暨主流民意，台灣人實毋庸憂慮下屆美國總統是共和黨或民主黨。

我們要做的是，明年票選出足以維繫台美關係的總統與執政團隊，這樣台灣才能與自由世界繼續並肩同行。倘二○二四年由唱衰台灣的親中勢力執政，屆時美國與國際盟友的挺台力道恐將大為降低，那才是真正將台灣推向中國的虎狼之口。

（作者是公務員）

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