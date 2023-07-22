自由廣場》評賴柯郭侯的美中政見

◎ 張國財

有道是，領袖是希望的化身。今天，自由民主與共產專制已劃清楚河漢界，戰略清晰取代戰略模糊，兩邊押寶左右逢源的空間已被壓縮，想角逐台灣二○二四總統寶座的諸君，在「自由民主領頭羊的美國」與「共產專制帶隊戰狼的中國」之間，要說清楚講明白其抉擇是什麼，這是政見的重中之重，也應是選民投票依據的重中之重！

民進黨候選人賴清德直白表示「二○二四是中南海與白宮的選擇」，國人都知道，賴選擇的就是白宮，不會下中南海！

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民眾黨的柯文哲則冷言冷語說：「選台灣總統不是選美國州長，更不是應徵白宮的外傭」，他卻忘了，自己在四月初跑到美國拜會美國國務院、國會議員、智庫、大學，難道他為的是「選美國州長」或「應徵白宮的外傭」？

柯文哲主張與美、中保持等距，既然如此，那麼他選前以「選台灣總統」身分訪美廿一天，不是也應比照辦理，以「選台灣總統」身分訪中朝聖廿一天？否則，他要如何與美、中保持等距？

中國國民黨的侯友宜喊「九二共識」、「反台獨」、「反對一國兩制」，一要二不，拐彎抹角到連要「一中各表」、要「中華民國」都不敢說出口。對已把「九二共識」往「一國兩制」死裡打的習近平而言，只要不是像賴清德斬釘截鐵向「九二共識」說不的，剩下的都好說──因為，只要肯接受虛擬的「九二共識」，則實境是「一中各表」、「一國兩制」甚至是「一國一制」，是習近平或侯友宜說了算，這還用說嗎？

鴻海集團創辦人郭台銘七月投書「華盛頓郵報」，主張台灣需在「一中框架」的基礎上直接與中國談判，還說憂心台灣對美國產生「不健康的依賴」，但郭董卻一點也不憂心台灣對中國產生「病態的依賴」；而提供媒體的譯文，則將「一中框架」（the One China framework）的毒藥包裹糖衣，偷天換日翻譯為「一中各表的九二共識」！

郭董治理，鎖在中國的鴻海富士康，素有「血汗工廠」之名，員工跳樓自殺，屢見不鮮；台灣若由郭董治理，在相同企業文化和管理哲學下 ，被「一中框架」鎖進中國的台灣，不會成為「血汗台灣」才怪！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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