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社論》看清誰不樂見台美關係真正提升

2023/07/21 05:30

台美關係的更加緊密與提升，是蔡政府這七年多來最顯著的執政成績。圖為2022年美國國慶活動，當時AIT臉書會後上傳多張副總統賴清德（左）與AIT處長孫曉雅（右）合照。AIT在貼文寫下「美台友好，一拍即合」。（取自美國在台協會臉書）

副總統、民進黨總統參選人賴清德八月將率團出席巴拉圭新任總統就職典禮，過境美國行程受到關注。國民黨總統參選人侯友宜也將出訪美國、日本等國家。民眾黨總統參選人柯文哲近日則說，有考慮要不要再去一次美國。二○二四總統選戰進入最後半年的激烈競爭階段，主要陣營的總統參選人規劃美國行，除了顯示台美關係的重中之重，亦是告訴國人，在美國聯合民主盟邦以壓制中共威權擴張的關鍵時刻，我們未來的國家領導人，在美中之間，如何丈量台灣的位置，才能鞏固並深化我們的民主體制。

賴清德日前與後援會進行座談時說︰這次選舉是「中南海」和「白宮」選擇，要選擇「美國」，還是「中國」。我們方向都是走入世界、邁向未來，在蔡總統領導下，我們與白宮接近了，未來他領導國家，也是朝這個方向持續走近，這是對台灣社會不悔的承諾。主張「兩岸一家親」的柯文哲，一邊以「外傭說」等不雅言語批評，卻也認同賴應帶領台灣走向世界。侯友宜接受了國民黨的「九二共識」，但也喊說「美國是我們長久堅固的盟友」。被外界認為有志角逐總統的鴻海創辦人郭台銘投書美媒，在對美關係，稱台灣不能養成依賴習慣，也不能一直跟隨著別人的指導。主張通過「一中各表」框架，與中國共同推進…。相較於賴清德的明確主張，有如「戰略清晰」，其他人 雖不否認美國的重要，但以貼近中共的一中說法，在美中求取平衡。

台美關係的更加緊密與提升，是蔡政府這七年多來最顯著的執政成績。面對中共在區域的挑釁，美國不僅重返亞洲，更聚焦於台海等印太地區的安全與穩定。美國等民主盟邦力量的投入，是我們維繫民主與安全的最大保障。但部分在野人士倒果為因，將中共的軍事擴張，辯稱是因為美國過度的介入，才讓北京不得不為。此等附和中共窮兵黷武的言論，進而將台美的合作，也扭曲為破壞和平之舉。因而衍生所謂蔡政府將台海帶入戰爭邊緣，彷彿只要對美保持距離、且不觸怒中國，台海即能夠歸於「平靜」，返回所謂的「現狀」。他們認為在美中之間維持「等距」，諸如「強國等距」、「不做強國的棋子」等說法，以為這樣做就能夠換得「和平」，展現「自主」，其實是讓台灣遠離民主夥伴，逃避扮演更積極的區域角色，讓中國能堂而皇之介入台灣破壞內部民主，並以台灣為跳板而更危害民主世界。

這類打著避戰、反戰名義的訴求，談到對美關係時，往往自我設限，或擔心惹中國不高興。例如賴清德下月要代表台灣出訪南美洲邦交國巴拉圭，部分輿論炒作過境美國會引發北京報復，彷彿我們政府高層到美國去，美方接待規格高些，就被指控升高台海情勢。這些有如認知作戰的攻訐，也會對美國政府的決策形成約制。然而，當其他在野政治人物或總統參選人能進入美國華府，具副總統身分的賴清德受限，這是台美往來極不正常之處。台美關係既然是堅若磐石，我們朝野理應一致敦促美國，要改變這限制。其他在野政黨未來亦有輪替執政的機會，台美互動的不正常，同樣會出現。若干在野政治領袖表面喊親美，重視台美關係，實際並不樂見台美關係的真正提升，而是在意北京有任何不快，藉以恐嚇台海將會有事、自設紅線。

這些「美中等距」論者，遇到對美關係常「踩煞車」，但一談到與中國關係就要「無上限」。現今國際情勢不若過去，中國早非世界工廠，經貿去中化是國際主流，卻仍有人鼓吹錢進中國發大財的謬論，妄想重啟在十年前被台灣人民擋下的兩岸服務貿易協議。而對於台灣追求與其他民主盟邦更緊密關係，台美新簽廿一世紀貿易倡議加速經貿連結，卻一味唱衰或批評。台灣與立陶宛進行半導體與精密工業合作，這有助於增強雙方的民主韌性，卻被在野方面扣上「出賣」罵名，但多少台灣核心技術流向中國，弱化我們競爭力，從來未見其聞問關切。以「美中等距」美化，實際包裝親中遠美的路線，用來迂迴連結中國。二○二四總統大選攸關台灣的未來，當幾位總統參選人都高喊美國重要時，外界應檢視其中的真偽之別，是否有如「葉公好龍」，表裡不一，不樂見台美關係的真正提升。

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