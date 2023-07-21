自由廣場》公審異己的假正義

◎ 賴彥丞

七月十六日發起號稱「公平正義」旗號來遊行的某位知名健身房網紅，竟然發動公審並貶損在遊行中靜靜拿著訴求紙牌的一位女生。

這位舉牌者寫上「柯文哲歧視女性」的標語而引發該網紅的歇斯底里，但請問她有寫錯嗎？柯文哲從政以來屢屢爆出性平不當言論，諸如「女生要不是有粒線體的話，地位會更低」、「重男輕女是生物的本能」、「當一個職業裡的女生數量在上升，就代表這個行業在沒落了」、「最聰明的太太知道只要顧好子女，男人去外面晃一晃，還是會回家」、「一夫多妻是增加人口較有效的制度」、「日本女孩子比較漂亮，不像台灣女性素顏上街嚇人」、「陳以真年輕漂亮比較適合坐櫃檯」、「未婚女性造成國家不安定」、「已經『進口』卅萬外籍新娘，台灣沒結婚的男生怎麼還比女生多？」、「直播節目點閱破千萬就讓學姐黃瀞瑩陪吃飯」、「婦產科只剩一個洞還要在女人大腿當中討生活。」、「被強暴的比被誘姦的便宜」、「卅歲以上的女生就像這個殘障車位」等等，各種不堪入耳及充滿沙文主義的物化女性、厭女與仇女的言論早已是罄竹難書。尤其柯文哲今天是要角逐總統大位的人，難道他這些劣行不能被公眾檢視與批判？

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該網紅對郭台銘、柯文哲這鞠躬哈腰，卻野蠻攻擊一位無權無勢的女性，把她扣上「民進黨的職業學生」的帽子，這難道不是含血噴人？

西諺有云：「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」，不支持民進黨的人享有集會自由，反觀批評柯文哲的人就沒有言論自由？自詡「公平正義」，卻連一點不同聲音都無法容忍，甚至惡劣霸凌，難怪當時代力量黨主席王婉諭痛批柯文哲的惡行惡狀時，台下遊行群眾只知一味狂噓。

（作者是陽明交通大學碩士生）

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