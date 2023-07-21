自由廣場》一張A4紙的力量

◎ 林進國

一張A4紙很薄，卻充滿力量與勇氣，七月十六日由網紅館長與黃國昌發起的號稱公平正義護台灣的現場，在幾乎清一色特定政黨男性支持人群中，出現一位手持A4紙的年輕女生，紙上寫著十條不希望歧視女性的柯文哲成為總統的內容，宛如鶴立雞群，既勇敢且無畏地表達一位女性的訴求，讓政客瞬間現出醜陋原形。

公平正義人人會喊，但能有幾人有如此勇氣為捍衛公義在萬人之中挺身而出，這位女生見證了台灣民主自由的可貴，更讓我們看見新一代台灣女性雖萬人吾往矣，不屈於權勢與堅韌的精神，身為男性我很佩服這位女生，也為台灣有如此勇敢的女性同胞感到光榮。

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其實，這場大遊行尚未開始就注定以失敗收場，遊行前，各大社群媒體甚至特定紅色媒體對蔡政府的種種抹黑指控，但下面的民眾留言，卻不再如以往的一面倒，甚至有多數留言對執政的蔡英文總統普遍感到滿意與肯定。至於柯候郭的共同點就只是唱衰台灣，親近中國，筆者認為這三人在中國操控下即使同床異夢也可能會勉強整合在一起，但三顆爛蘋果加在一起還是爛蘋果。

現在的台灣是四百年來最感榮耀時期，應讓執政成績值得信賴的政黨繼續為台灣打拼，而不是讓劣幣驅逐良幣，再次向七一六手持A4紙勇敢捍衛正義的偉大台灣年輕女性致敬，感謝妳為真相與公平正義挺身而出。

（作者是科技公司營業經理）

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