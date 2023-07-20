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自由廣場》716這張網槓龜了

2023/07/20 05:30

◎ 王國論

白黨折騰了老半天，邀來兩位同伴搞居住及司法正義之訴求；但由於佈設陷阱時，被時代力量女力主席拆穿，柯痞自蹈陷阱，而戰神亦被不公不義纏著，僅存的館長，講話還敢大聲？

其實，事後來細數，七一六如是一張捕獸的網，究竟他們抓到幾隻呢？

最笨的，當屬阿猴，明知人家設局要它去踩，竟然自認為是孫悟空，不信邪；結果一到現場，馬上變成豬八戒，兩面不是人，被噓剛好而已，臺灣的司法與居住無正義，這兩大元兇，老Ｋ黨有哪一項沒干係！

至於戰神，只是自以為聰明，以臺灣的司法改革而言，別人喊多久了，如果一個司法人，到了二○二四選舉才喊司法改革，這個人充其量只證明它的麻木不仁而已；更何況檢視這次有意參選總統的諸君，對司法的衝撞，有誰像賴副於台南市長任內的「正義」作為？難不成戰神是埋伏在白黨內的奸細？這不是作球給民進黨！何況戰神曾是時力的代表人物，女力主席雖是攻咬柯痞，不亦噴了戰神滿臉的豆花！

所以檢視行囊，白黨的柯痞算是僅抓到單超一隻，那就是外表活像孫悟空的豬八戒。

至於生意人郭董，聆聽者都知道，實在言之無物，是自覺心虛嗎？

在七一六之前，我們以旁觀者的立場，看到三個笨手笨腳的獵人在佈陷阱捕抓獵物；而七一六之後之場景，我們看到三個獵人都掉入陷阱獸網，唯獨獵物在旁邊傻笑。

當然，三位獵人至今猶不承認它們是設局捕獸，而是遊行造勢；如是，這就是反造勢，自曝其短。

（作者是律師）

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