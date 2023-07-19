自由廣場》（林保華專欄）中國金融問題，葉倫摸底？

美國財政部長葉倫訪問中國，沒有見到習近平，但是除了正式場合的會談外，還見了金融界的舊官員，包括長期擔任央行行長而已經退休的周小川，還有習近平的親信、今年春天剛退休的副總理劉鶴，彼此「進行非正式且實質性的對話」。葉倫還請多位女性經濟學家共進午餐，媒體聚焦「女權主義」，當然也會了解中國的經濟狀況。

中國現在的主要經濟問題是房地產業無以為繼，使地方政府債台高築。根據中國財政部的數據，截至二○二二年底，中國地方政府的賬面債務餘額為卅五兆元人民幣，其中包括用於基礎設施項目融資的普通債券和專項債券。加上地方政府融資平台的債務，總額將近一百兆元。而包括隱形債務實際數字可能超逾一半，以致政府無法正常運作。例如公共車輛減班、減少民眾的養老金、某些政府部門發不出薪資等等。湖北省武漢市財政局和武漢長江資產經營管理有限公司於今年五月廿六日在當地官方報章《長江日報》第十版上刊登整版債務催繳聯合公告，列出二五九家欠債企業和單位及其金額。這種廣告與其是催人家還債，不如說是向上級表明自己真正沒錢了。有些地方政府就用各種罰款來增加收入，這不但是杯水車薪，還激發大量民怨。

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北京中央政府為「體恤」地方，根據《彭博》報導，包含中國工商銀行、中國建設銀行等大型銀行，已經向信用度較高，且符合條件的地方政府融資平台，增加廿五年期貸款，而非通常提供的十年期貸款，且部分貸款在前四年暫免支付利息或本金，不過利息將在之後累計。不過中國前財長樓繼偉接受《中國日報》專訪指出，它將引發道德風險，導致地方債務規模越來越大，中央應該守住堅決不救的底線。他認為可透過債務展期、出售資產等方式逐步化解風險。

按照目前中共的做法，銀行肯定會被拖累，今年上半年已經關掉一千兩百個「據點」，如若允許長借廿五年，前四年連利息都可以先不還，靠利息吃飯的銀行怎麼生存下去？即使規定這樣做也有條件，這種條件是活的，靠人情或賄賂讀可以攻破的，那麼未來不定時炸彈將會在銀行爆發。不過中國民眾對此並不在乎，銀行還可以虛有其表的維持一陣。

當海外在熱議葉倫向中國副總理何立峰行三鞠躬禮的時候，中國內部卻在討論，葉倫是不是擔心當中國的銀行大量破產時引發的外溢效應，美國須及早應對？這一招也加速外資的撤離，因為如果主要銀行出事，將牽連一大片。

（作者為資深時事評論員）

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