自由廣場》自我矮化的馬英九

◎ 展昭

馬英九基金會邀請的中生團十五日中午抵台，由馬英九基金會執行長蕭旭岑親自到場接機，機場也開設專屬通道禮遇通關；此外，中生團一行人由北京大學前校長、北大黨委書記郝平率隊出關，身旁跟上的是曾斬獲奧運金牌的中國桌球好手丁寧。蕭表示，在兩岸中斷交流後，第一個重要中國大學代表團，對兩岸和平有重大的指標意義。難道是這樣嗎？

為何馬從來沒有邀請歐美日韓或東南亞師生訪問台灣？或是帶台灣學生參觀歐美日韓與東南亞大學？總是邀請中國大學師生訪問台灣又為何？

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為何北大校長沒來，校的黨主委來？世上哪國大學有黨主委的職位？若黨主委職權比校長大，則設置校長職位是否多此一舉？這樣的大學有獨立嗎？

其次，為何開口閉口說（兩岸）而不說（兩國）或台灣與中國？這不是默認台灣與中國同屬於一國嗎？國際社會又將如何認知台灣與中國是不同國家？

馬英九辦公室公布九天、十六處行程，接連參訪台積電、一○一、故宮、台大、政大、太魯閣、慈濟。為何參訪故宮時，頂樓中間的國旗不見了？平時不是都高掛著嗎？為何中國政府或民間團體參訪台灣時，「阿歐西」圖騰都不見了？是否自我矮化？

如果邀請其它國家的師生來台灣參觀，任何公家建築物上面的國旗也會自動消失嗎？對馬某而言，這已經是第幾次了？

試問，今年初馬某帶學生去中國訪問時，他們的國旗是否也自動消失？如果是，則無話可說；如果不是呢？又怎麼說？

台灣與中國互相交流很好，但是不要被矮化才好，不是嗎？

（作者為教師）

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