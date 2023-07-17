自由廣場》短影音強攻年輕人／資安漏洞、介選工具 慎防抖音滲透力

◎ 吳哲文

近期，隨著二○二四年總統大選投票日的逐漸接近，中國介入台灣選舉的因素，也開始獲得社會的重視。另一方面，由於科技工具的推陳出新，行動裝置的短影音APP，近年來也在多個國家蔚為成風，其中中國科技業者「字節跳動」所研發並負責營運的APP「抖音（及其國際版TikTok，下同）」鋒頭最建，光是台灣就估計有四百萬名用戶，其中十八︱廿四歲的用戶更占四成，有許多年輕人更是把抖音當作是獲取新聞、資訊及娛樂的主要來源，並與小紅書等中國製的其他APP，共同作為現代台灣年輕人日常生活及娛樂不可或缺的存在。

以使用者的角度而言，抖音的演算法有其魔力，能夠投使用者所好，提供快速滿足使用者感官的娛樂，片長短、適合被大量資訊充塞的現代人，加上「同儕都在用，不用就落伍」等等的因素，因此能夠在台灣社會，以如同病毒增生的方式擴散開來。

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但，抖音同時也是一把雙面刃，短影音、快速滿足感官娛樂的特性，容易讓長期使用者逐漸失去對較複雜事務（特別是必須要耐心解析的公共事務）的分析能力與耐性，長期來說會讓使用者的心智走向碎片化，對於年輕人的心智長遠發展並不是那麼有利。

而抖音與其國際版所存在的隱私漏洞及國安風險更是巨大，字節跳動在中國的總公司，存在著足以干預公司經營方向的中國共產黨黨支部及中國國有資本的黃金股，同時也有能夠看到各國用戶隱私資料的後門權限，加上中國當局對於抖音APP演算法的干預可能性，不啻於可以決定使用者可以看到什麼，近期中國當局炮製所謂南海會議記錄、誣陷美國及台灣政府合作研發生物武器的種種不實資訊，在抖音上面不斷流竄，就是明顯的案例，誰能保證中國當局之後不會以抖音為工具，對台灣展開更大規模的輿論戰？

不過，可惜的是，過去幾年政府對於中國的認知作戰，堅持平台中立性的觀點，主張「認知作戰要查的主要是內容，不只是工具」，加上數位中介法草案引發爭議，導致政府錯失介入管制抖音等中國APP的良機，等到臨近大選的時候才想要介入規制的話，再怎麼具有正當性、用意良善的事情，都容易被中國及其在台各方協力者見縫插針，處理不好的話，恐怕將會讓在野黨有主張「民進黨與年輕人為敵」的可能性，因此，要如何快速喚醒包含年輕人在內民眾對抖音等中國製APP危害的認知及警醒，降低抖音等中國製APP對台灣社會的影響力，再再考驗政府的智慧。

（作者為服務業、兼業作家）

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