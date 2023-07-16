自由廣場》柯文哲口中的第六流人才

◎ 何承恩

這幾日，網路流傳著一張照片，是柯文哲在二○一四年發表新書《白色的力量》中的一段文字：「第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四、第五，文學院差不多第六流，藝術的就根本不入流。

身為前任柯粉的我，再怎樣也不相信會有人說出如此充滿歧視而厚顏無恥的話，為此，我還特別去圖書館借了《白色的力量》一書，想仔細瞧瞧，是不是真有這段文字，以免冤枉人家，沒想到，千找萬找，翻遍整本書，都找不到這句話，一度還懷疑它是不是假消息，是有人刻意要抹黑柯文哲。

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可是，沒想到丑角竟然是我自己，因為我借到的《白色的力量》是二○一五年出版的增訂版，而不是二○一四年的初版；於是搜尋網路，得知這段話在二○一四年選舉的時候，曾經被連勝文陣營拿出來質疑，當年我竟然沒有發現，還傻傻地支持柯文哲。

我畢業於文學院，正是柯文哲口中的第六流，要在這裡向社會大眾道歉，對不起！只因為我曾經支持過柯文哲。柯文哲善於造神，只要是對他不利的，都要拿立可白塗掉，所以在二○一五年出版的增訂版，這段文字就硬生生的「被消失」了。

當年我們都被政治渣男賣了，還傻傻幫他算錢，回想起來，我們是真傻啊！

（作者為淡江大學文學院校友）

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