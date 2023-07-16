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自由共和國》曾道雄／擾台共機飛官們 敵在中南海！

2023/07/16 05:30

曾道雄／音樂家

致擾台共機飛官們的一封信︰

去年美國眾議院議長裴洛西訪台，中共領導幫子驅使您們增加戰機，多次擾台。爾後，中共一旦面臨外部壓力，或為了轉移國內重大事件，便以這種阿Q式的精神勝利法，搬弄空中馬戲來自我解悶，但此舉卻陷您們於險境，尤其當您們試圖越過海峽中線，被我軍警告驅離時，因為這整個挑釁的過程，您們各機實際上都已成為，我軍防空飛彈追蹤監控的活標靶！

諸位能被擇選為中共的戰機駕駛員，想必十分優秀，但您們是否曾思考過，中國十四億人民真正的禍福，以及改變中國整個民族未來命運的契機，其實就繫於各位的一念之間，掌握在諸位的手中！

中國歷史延綿流長，各朝代不斷與北狄南蠻和東夷西戎爭戰，直到中世紀才第一次亡於蒙古。然後又第二度亡於女真滿人。然而，這些強悍的入侵者，最後都被中原文化給融合同化了。但是，中華民族之第三度亡國，是亡於「國際共產」，這個外來的馬列思想產物很毒！它直接摧毀這個民族的傳統文化，對周邊少數民族，更是採取種族欺壓甚至滅絕的手段。才七十年光景，這個共黨外來的異種殘暴統治，已把整個中國變成了恐懼與謊言的暗黑世界，人際之間彼此互不信任，社會上強取豪奪，上下交相賊，個人創造的財富，可以在瞬間被暴戾的政權清算掠奪。孩童自幼稚園起，就被強迫灌輸共產思想，全民從根到枝葉，造成了毒果樹效應，中國人的種性已被嚴重毒化！共產邪靈，就像「大法師」（ The Exorcist ）裡的那個魔鬼，附體壓制在每個中國人民的心靈上，成了種族生存與質變的大危機。

但暴戾的統治者看來囂張，不可一世，其實外強中乾，從這次瓦格納傭兵團可在二十四小時就能近逼莫斯科，讓普廷喪膽，就可見獨夫暴君是何其脆弱！

「敵在本能寺！」，日本織田信長的名將明智光秀，一念之間，就可回頭除掉其暴戾的主子，即使此梟雄麾下還有豐臣秀吉勢力，且又與狡詐的德川家康交好。而現在，真正蹂躪十四億人民的寇讎啊，就在北京的中南海！您們只要在繞台之間，霎時掉頭低飛，不需十來分鐘就可像燒毀本能寺一樣，炸掉盤鋸在中南海的那些共黨邪靈！他們阻擋得了陸路和港口，難防得了空中。

這時，您們只要有決心和勇氣，抱持拯救民族存亡的歷史使命感，您就能為生民立命，為萬世開太平，成為剷除外來共產邪魔的大法師！或許您們會因此殉難，但十四億人民會在他們心坎上，永遠為您供上鮮花！

摧毀共黨邪惡政權，拯救民族的存亡，締造世界的永久和平，就在您們一念之間，就在您們雙手之上。中國軍機的飛官們，您們一升空，請就在心裡謹記︰敵不在台灣，敵在中南海！

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