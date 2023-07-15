自由廣場》張善政戲弄桃園客家人

◎ 廖觀湖

曾獲金曲獎最佳客語演唱人、最佳專輯製作人獎項的劉劭希，突然宣布將退出客家世界博覽會的開幕音樂會，主因是「堅決反對世界客家博覽會不准唱客家創作、堅決反對演唱性侵者的歌曲。」，博覽會的主辦單位桃園市政府應出面說清楚講明白。

筆者是土生土長桃園客家人，對前市長鄭文燦與現任市長張善政推動客家事務，有頗大的落差感。鄭文燦雖出身閩南族群為主的北桃園地區，但對振興南桃園的客家事務也不餘遺力，鄭卸任前宣布桃園市將舉行世界客家博覽會，此外積極推動各項客家建設，在他任內陸續完成「永安海螺文化體驗園區」、「乙未保台紀念公園」、「鍾肇政文學園區」、「鄧雨賢台灣音樂紀念館」等客家相關建設。

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相較之下，張善政市長對客家事務的想法卻令人憂心忡忡，張當選桃園市長後，延攬連任市議員失利失利的林昭賢任桃園市客家事務局長，林當過市議員，曾狠刪客家預算，張善政卻找他當客家事務局長，這不是打臉桃園客家族群嗎？

今年四月張善政在市政會議公開頒發世界客家博覽會海內外社團顧問聘書，對象大多是與國民黨友好人士，但名單竟有多次參選涉嫌賄選的人物，想請問張善政到底將客家族群的權利擺在何處？從刪除客家預算的客家事務局長，到多次參選涉賄的世界客家博覽會顧問，都可看到很明顯的「政治酬庸」身影。

臺灣是一個民主自由的政黨政治社會，市長喜愛任用同黨人物也無可厚非，但問題是請張市長不要將桃園客家人當作呆子一樣戲弄，請好好說明為什麼「世界客家博覽會不准唱客家創作歌曲？」。

（作者是教育工作者）

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