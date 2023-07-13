社論》「獨裁者」及其「專政黨」

習近平這個「獨裁者」，擁有被西方磨利的經貿武器，且有全球議題當人肉盾牌，故而我行我素更無忌憚。如果民主世界「不尋求改變中國體制」，那就要有「中國威脅」總爆發的萬全準備。（美聯社）

本月初，青島舉行中日韓合作國際論壇。王毅語出驚人：我們中日韓的朋友們，我們到美國去，他們分不清中日韓。我們可能到歐洲去也是一樣。不管你把頭髮染得再黃，鼻子修得再尖，也變不了歐美人，變不成西方人，我們要知道自己的根在什麼地方。王毅的種族主義色彩言論，所根據的無非是中國人虛構的歷史神話：日、韓起源於古代中國移民！或許，從骨子裡，他也認為，日本列島、朝鮮半島等，自古以來就是中國的一部分！王毅所忽略的是，中國內部的維吾爾人、西藏人等，怎麼看都不像是炎黃子孫，嘴巴說普通話，歌頌習近平，也變不了中國人。撩撥種族主義，簡直是自掘墳墓！

另，據人民日報報導，習近平先前考察中國國家版本館，一份明朝遺稿成為焦點，他提到當時「琉球王國」（沖繩）與福建的關係。習近平似乎把沖繩當作一張對付美日的牌，因為沖繩縣知事玉城丹尼訪中接受「環球時報」訪問便稱：「不能因為台灣有事即日本有事的論調，使沖繩淪為戰場。」與安倍晉三、岸田文雄的國策南轅北轍。顯然，中國想對美軍在第一島鏈的重要基地進行離間計，企圖操作沖繩民意抵消美日安保、協防台灣的工事。其實，拉攏民主國家的地方政府抗拒中央，乃北京行之多年的干預他國內政手法。

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更早一些，王毅在北京會見德國外長貝爾伯克時表示：「中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。」真是諷刺，一九九○德國統一，乃是民主西德統一專制東德，難道王毅希望現在的德國支持中國「民主統一」嗎？二戰，基本上是民主英美、專制蘇聯、法西斯中國戰勝納粹德國、法西斯義大利、日本軍國。但終戰後，由於中國內戰、韓戰，共產中國、蘇聯變成與民主集團為敵，反倒是德、日、義轉為民主國家，這種二戰後國際秩序的修正版幾乎延續至今。一如尹錫悅所形容的，日本從過去軍國主義的侵略者轉變為與南韓共用普世價值、在經濟安全及全球問題上攜手合作的夥伴。以及，專制中國對韓國親近美日之外交駁火，刻劃出地緣景觀劇烈變化的國際圖像。

王毅及其前任楊潔篪等，秦剛、盧沙野、賈桂德等，那些外交戰狼不斷向外邦人傳教，中華民族已經偉大復興，海警法、香港國安法、反間諜法等執法範圍超越國界、無遠弗屆。而這個帝國的核心，就是習近平。一份中國暢銷書排行榜顯示，前十名有八本是習近平的相關著作，以「超毛趕鄧」來形容也不為過。中國「北韓化」現象，為國際帶來的不確定性，早已超越了「中國侵台將為全球經濟帶來災難性後果」，而且可能讓人類文明倒退嚕。幸而，越來越多國家、國際組織已經體認到中國是「系統性挑戰」，剩下的在於要採取什麼集體性行動，遏阻希特勒式的自毀毀人悲劇重演。

習近平的常用語錄，不宜當作口頭禪一笑置之：「我國安全形勢不穩定，必須深化作戰籌備，提高戰區備戰打仗的能力」；「全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁。」諸如此類，其所反映的「侵略」意圖，不言而喻。中國的「備戰」措辭，台灣的「備戰」措辭，本質截然不同，就像烏克蘭的「備戰」行動，乃「反侵略」之必要，而俄羅斯的「備戰」行動，是指「侵略」烏克蘭。更需警戒習近平之處在於，他不是單單針對「侵略」台灣而「備戰」，因為台海穩定與安全攸關全球性利益，所以解放軍的「備戰」乃是同時針對美、日等多個假想敵。戰狼外交，備戰打仗，都是這種意圖的準備動作。

上個月，拜登稱呼習近平dictator。剛與習近平見面的布林肯加碼：「他說得很清楚，並代表我們所有人說話。」習近平這個「獨裁者」的挑戰在於：他不只是一個孤家寡人，而是「獨裁者」宰制一個「專政黨」（一黨專政），極其所能粉碎一切的替代性；「獨裁者」及其「專政黨」，它的權力分享與交班，限於遵守君臣關係的同志，無論再怎麼權力、路線鬥爭，都無法改變這條鐵律。所謂的「把敵人限縮到只剩下習近平」，根本是昧於習近平是「體制」代表的無稽之談。特別是，現在的「獨裁者」，擁有被西方磨利的經貿武器，且有全球議題當人肉盾牌，故而我行我素更無忌憚。如果民主世界「不尋求改變中國體制」，那就要有「中國威脅」總爆發的萬全準備。

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