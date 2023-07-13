自由廣場》台灣是誰的一部分?

◎ 曾傑克

中國聲稱「台灣是中國神聖領土不可分割的一部分」，其實「台灣是自由民主世界神聖不可分割的一部分」，我們必須堅持這個立場，並以此反擊中共。

二次世界大戰結束後（一九四五），全球戰略競爭格局是：由美國領導的「資本主義」對抗蘇聯領導的「共產主義」。將近八十年後的今天，特別是俄烏戰爭打了一年多後，當代格局已轉變成：由美國領導的「自由、民主、法治、人權」國家聯盟，對抗習近平中國共產黨領導的「極權暴政共產主義」國家聯盟。

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共產黨最擅長的戰法是「趁火打劫」，二戰結束後，各國休生養息，蘇聯就趁機扶持毛澤東領導的中國共產黨，並在短短三、四年（一九四五–一九四九）就把實力數倍、由蔣介石領導的中國國民黨軍隊打敗，奪下江山，逼蔣軍敗退台灣。隔年六月（一九五○），蘇聯又扶持金日成領導的朝鮮北韓共產黨越過卅八度線發動韓戰，把共產主義勢力進一步擴張。

韓戰爆發前夕（一九五○年六月廿五日），美國遠東總司令兼日本盟軍最高司令麥克阿瑟上將，在東京寫了一份關於台灣的極機密備忘錄給美國總統杜魯門，內有十一項重點，我簡述其中幾項：

一、福爾摩沙（台灣）的地理位置和基地潛力非常重要，位在美國第一島鏈防禦共產黨勢力的中心點，如落入敵對國家之手，對美國將造成巨大威脅，宛如棋局被敵手「將軍」。

二、除了「台灣就像一艘不沉的航空母艦」，麥帥還說「台灣就像一艘不會被擊沉的潛水艇」，這艘不沉航空母艦能執飛十到廿個航空大隊，並為短程沿海潛艇提供前沿作戰設施。中共若獲得台灣，再將島上基地提供蘇聯，俄羅斯將獲得一支額外的「艦隊」，相當於十至廿艘航空母艦及其支援力量。

三、歷史上，福爾摩沙是針對南部地區軍事侵略的跳板，一九四一年太平洋戰爭爆發，台灣就被做為日本侵略南洋、西太平洋艦隊的集結地和支援基地，並發揮重要作用。

麥克阿瑟將軍更在訪問台灣前夕（一九五○年八月一日），在紐約時報撰文表明要去台灣見老戰友蔣介石大元帥的目的：是去謝絕並勸阻蔣介石派兵赴韓國參戰，因為這會削弱中華民國國軍保衛台灣的軍力，但美國會派第七艦隊保衛台灣，直到今天美國還是遵守這個承諾。麥帥在該文中的最後一句名言寫著：台灣人跟美國人共同利益和目標完全一致，即是「太平洋地區所有人民應該是自由的，而不是奴隸（被共產主義）」。

蔣介石為了感謝美國在二戰打敗日本，解救中國，刻意把台灣大學前的康莊大道命名為「羅斯福路」（羅斯福是二戰時期美國總統），並為了感謝麥克阿瑟將軍在韓戰打敗共產黨，協防台灣，而把全台灣第一條高速公路取名為「麥克阿瑟公路」（即國道一號台北到基隆段）。但身為基督徒的我，卻深信是上帝在二戰救了中國，也在韓戰解救台灣，更在七十多年後的俄烏戰爭再次拯救台灣。

台灣站在自由民主世界對抗極權共產世界的最前線，也站在最重要的地理樞紐，台灣如落入中共之手，自由民主世界必將日漸式微，所以美國「絕對」不會放棄台灣，除非台灣放棄自己、甘願投降中共，這樣的話，台灣人的子子孫孫將永遠淪為共產奴隸。

（作者是留美退休的航太工程師）

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