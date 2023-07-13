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自由廣場》關公媽祖從來不是中國人

2023/07/13 05:30

◎ 潘啟生

新聞報導指柯文哲嗆聲，叫賴清德跟蔡英文都不要拜媽祖，其他如關公、保生大帝、開漳聖王等，甚至連土地公也是大陸來的，「這些全部中共同路人，有本事以後賴清德都不要去走廟」。

但關公是漢帝國時代的武將；開漳聖王本名陳元光，是唐帝國的屯墾將領；媽祖林默娘是宋帝國時代的漁村女子；保生大帝本名吳夲（音同「掏」），他是宋帝國的醫師。他們都不是中國人，跟中國沒有關係。對東亞漢字文化圈的正確歷史認知很重要，木可檳榔啊！號稱一五七，不懂別亂屁。

關公是漢帝國時代的武將。（本報資料照）

捏造中國一脈相承史觀的手段，國共兩黨手法相近，而「中國」這個觀念跟歷史，是廿世紀初才經由人工炮製出來。

中國煌煌五千年，大家都被唬弄了。東亞大地上，歷來存在的諸帝國，從來沒有以「中國」做為正式的國家名稱。大秦帝國、大漢帝國、曹魏帝國、大晉帝國、拓拔魏帝國、宇文周帝國、大齊帝國、大隋帝國、大唐帝國、大宋帝國、大元帝國、大明帝國、大清帝國，這其中，有哪一個是叫作中國？

一九一一，辛亥革命，推翻清帝國，新的國名由章太炎提出，叫中華民國（孫文也說這是他首倡），梁啟超建議簡稱中國，在這塊土地生活的人，則創造一個充滿政治意涵的「中華民族」來含攝。

所以中國是一種「後設的國家概念」。中國國民黨、共產黨利用概念轉移的手法，把這個廿世紀才經由人工創造的國家概念，轉移、回溯、虛構出這個國家的歷史、民族構成與榮耀恥辱，進一步捏出這個國家的共同記憶與想像。

半個世紀以來，台灣被國民黨虛假的國家、民族、建國神話、歷史榮耀所洗腦。倘若不揭穿中國國族建構的歷史謊言，不重新審視東亞大地曾由大大小小的不同帝國佔據、輪替建國的歷史事實，那麼台灣土地上的人民就難以誠實正視自己的國家地位與前途，台灣也就無法真正獨立自主。

（作者是教職退休）

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