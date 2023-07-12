自由廣場》（林保華專欄）中共戰狼的種族主義傳統

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅七月三日在出席《二○二三年中日韓合作國際論壇》時，除了對日韓兩國下指導棋，還發表「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人」這段具有種族主義色彩的講話，引發強烈批評。中共以此挑撥日韓與美歐的關係，這種伎倆以往就常見，卻做賊喊捉賊，反咬美歐一口。

由於美國社會如今對中國反感，個別人會對黃種人施加暴力，因分不清中、台、日、韓、越南人的區別，會打到中國以外的其他國家的人，那裡的華文媒體就會大作「種族主義」的文章，趁機挑撥離間，王毅等人則在偷笑。

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其實，「炎黃子孫，血濃於水」就是中國人強調血緣而非普世價值的種族主義論調，這些不但是中國統戰語言，連前總統馬英九也朗朗上口。「非我族類，其心必異」則是這種論調的內涵，當年日本軍國主義宣揚建設「大東亞共榮圈」，也是以這種論調來反對歐美，日本政府為此已道歉了四十多次，中國政府為何還嫌不夠？

一九九一年七月十三日，香港新華社寫作班在香港文匯報對我進行人身攻擊，用的就是與王毅同類的詞彙：「林氏身為黑頭髮、黃皮膚的炎黃子孫，為何卻對自己同胞、自己祖國如此冷酷無情」他們對信報老闆林行止的攻擊，也拿他的黑髮、黃膚，而指他欠缺「中國人的脊樑」。難道身為中國人就不能批判中國嗎？這是什麼邏輯？

習近平近來哀嘆中共黨員放棄了信仰，從而擔心亡黨。習提出的救命丹是：「將中華民族的偉大精神和豐富智慧更深層次地注入馬克思主義，有效把馬克思主義思想精髓同中華優秀傳統文化精華貫通起來，聚變為新的理論優勢。」這是把膚色注入馬克思主義，才能「聚變為新的理論優勢」？其實這並非習近平的新發明，劉少奇能在中共黨內成為接班人，就是因一九四五年中共七大時，他提出毛澤東思想即馬列主義的民族化、中國化。而習近平底下一群跟屁蟲幫他化妝，卻無緣成為接班人。

中共標榜馬克思主義政黨，但祖師爺馬克思、恩格斯是猶太人，他們在《共產黨宣言》的最後一句話就是：「全世界無產者，聯合起來！」難道還要先鑑別膚色，才能決定是否聯合？

翻開中共百年史，它的在建國前與建國後所殺戮、餓死的幾千萬人，不正是黑髮黃膚的炎黃子孫？現在聲聲不放棄武力，它所要殺戮的不也是黑髮黃膚的台灣人？只是面對美國，罵歸罵，實際上還是要與它合作，不然如何盜竊老美的先進科技？說穿了，種族主義只是他們最後的庇護所。

（作者為資深時事評論員）

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