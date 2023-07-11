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社論》感念安倍晉三 提升台日關係

2023/07/11 05:30

日本前首相安倍晉三逝世八日滿一週年，在各方追思活動中，安倍遺孀昭惠將於十七日來訪，台灣人民至為歡迎。蔡英文總統說，安倍是台灣人最感念的日本首相。的確，台灣人普遍感受，安倍是最有台灣心的日本首相：他對台灣的好，出自真誠，來得適時，特別是台灣遇到困難時，他總心繫台灣，出手相助。

國人記憶猶新，台灣受武漢肺炎肆虐而疫苗不足，他促成日本捐贈數百萬劑疫苗給台灣人；台灣發生地震，他親手揮筆寫上「台灣加油」鼓舞人心；台灣鳳梨遭中國禁止進口，他笑容可掬與台灣鳳梨合照並盛讚甜美可口；當台灣飽受惡鄰侵擾，他強調「台灣有事就是日本有事、等同日美同盟有事」，把台灣的安危與日本、美國的安保相提並論。

台灣人感念他，因為在對抗中國脅迫併吞之路，他總是力挺台灣。他洞見中國崛起野心，提出「中國威脅論」，倡議抗衡中國的「自由與繁榮之弧」構想，並結合美國、印度、澳洲聯盟因應；「四方安全對話」、「自由開放的印度太平洋」等理念由他提出，台灣也是夥伴關係。從首相卸任後，他支持台灣態度更為積極，呼籲美國以烏俄戰爭為借鏡，改變「戰略模糊」政策，明確表示若中國武力侵犯，美國將保衛台灣。

安倍留下的政經、外交諸多遺產中，與台灣有相當的關係。最根本的，他感念李登輝前總統對日本的啟發，有如前首相森喜朗兩年前轉達安倍對李登輝的悼念，強調戰後日本缺乏自信，年輕人所受教育較「自虐」，但李登輝要日本人有自信，積極發展自己的國家，確保了自由、民主及穩定經濟。同時，外交上的「安倍主義」，主張透過經濟合作、安全保障、軍事交流等，增強與價值觀相同國家關係；在美國退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）之後，他出面主導「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣正申請加入中。台日兩國從安倍政府至今的友好密切進展，這是穩固的基礎。

正因如此，一年前他突然遇刺去世，舉世震撼。在台灣，政府機關和公立學校降半旗，許多台灣人前往日本台灣交流協會台北和高雄事務所獻花簽名悼念，各地舉行音樂會等追念儀式，民間感念他而形塑銅像，還有一百七十五家企業、組織和個人集資在日本《產經新聞》刊登追悼感謝廣告。台灣人民對這位最誠摯的日本領袖驟逝，心情痛惜之極。

安倍積極推動的台日友好關係，如今繼續發揚光大。上週，日本立憲、維新、國民超黨派組團來訪，是三個在野政黨的創舉，由曾任外相的前原誠司率領。他明確指出，日本在外交、安全保障等方面的想法已不同以往，支持台灣維持現狀的主張，反對任何以武力片面改變現狀的作為，期盼與共享普世價值的台灣進一步發展友好關係。六月下旬，行政院副院長鄭文燦訪問日本，是近三十年來台灣副閣揆的首次；兩國在科技、經貿、產業、觀光等，也持續密切交流。

往前看，日本支持我國加入CPTPP，洽簽類似台美二十一世紀貿易倡議的貿易協定，在半導體、綠能及低碳轉型產業相互合作，並針對中國脅迫加緊雙邊安全準備，是可共同努力的目標。另一方面，洽簽雙邊FTA或加入CPTPP等多邊協定，都在追求經貿整體得大於失、長期有利的過程，其間有取有捨，除了談判爭取，也要符合國際規範及科學標準，適度排除國內政治不理性干擾。台灣曾以「核食」為由，禁絕日本福島五縣食品進口長達十一年，就是內部政治超越科學標準與國際普遍實務之例。

台日關係更上一層樓，日本方面也有障礙，主要是顧慮中國。經濟方面，不少企業把中國當主要市場，政治上不乏親中派。不過，即令日本以技術、人才、投資助成中國為全球第二大經濟體，包括提供四十年鉅額開發援助ODA，經濟崛起的中國無助日本擺脫「失落三十年」，軍事崛起反而帶來侵擾東海等安全威脅。美國川普政府一改自尼克森以來對中國政策的一廂情願，拜登繼之，如今民意對中國反感已成美國共識，日本也正有如此覺醒。

中國外交大咖王毅上週指稱中日韓三國是「搬不走的近鄰」，「要知道自己的根在什麼地方」，「無論頭髮染得再黃，鼻子修得再尖，也變不成西方人」；如此發言，引發國際輿論大譁，既反映其「戰狼」本質，也凸顯對美日韓聯盟指向中國的氣急敗壞。民調顯示，日本人不喜歡中國者已近九成，王毅言行有助加速對中國反感的日本共識形成，我國應密切掌握契機。

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