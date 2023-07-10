自由廣場》誰助獨老度過酷熱「烤」驗？

◎ 蔡田

最近台灣像一顆被烤得火燙的大番薯，極端氣候下的酷熱高溫，令人難受，大家都異口同聲︰實在熱到受不了。

在此同時，我們社會裡還有一群獨居老人處境堪憐，不禁想要問問政府單位：是否有想過要幫助這些獨居老人們對抗酷熱的氣候？

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內人在華山基金會擔任問安志工，她每日的工作就是打電話向獨居老人請安問好，最近每次分享心得時，總會提到有越來越多的老奶奶和老爺爺，都忍不住抱怨天氣熱得讓他們受不了，這些老長輩們家中既沒有冷氣機可以應急，也無法自行出門去商場或公共機構吹冷氣，他們紛紛抱怨自己就「快被熱死了」。

聽了太太的轉述，我反問她：「那基金會如何處置呢？有近一步的協助嗎？」，內人回我說，如果情況特殊或特別緊急的個案，她會反映給基金會安排個案家訪，但我思索的是，酷熱天候來得急又快，是否可以等待冗長的行政程序？會不會等到走回程序後，但長輩們已經耐不住了呢？

筆者建議內政部等相關單位，是否考慮和民間基金會攜手合作，平時就針對獨居、家中沒有冷氣機、急需協助的獨居老人們，列冊留存外，並建立一套可以即時啟動協助的備援系統，當獨居老人自覺需要進一步獲得協助時，可透過回撥系統反映，再由單位仿照目前的日照系統管道，派車將獨老接到有冷氣設備，又可以暫時安置的地點，助獨老一臂之力，讓他們可以順利度過極端氣候的考驗。

（作者為國小退休教師）

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