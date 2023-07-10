自由廣場》台印若海事合作 急需語言人才

◎ 阮氏清金

日前台灣成功在印度孟買設立辦事處，印度尼赫魯大學國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）向中央社表示，印度武裝部隊在孟買設有海軍基地，是印度對印太海事區域投射影響力的據點，這有助於台灣和印度的海事合作。

台灣有一個地方是最適合台印海事安全共同合作的地點，就是太平島。太平島雖然也算是有爭議的領土，但印度來了同時可以安撫菲律賓和越南。越南不用說，印度和越南本來就有很長遠的軍事合作，菲律賓兩年前才剛採購印度的布拉莫斯飛彈，該款飛彈同時也是越南亟欲購買的。因此印度的海巡可以在太平島設立一個辦事處，同時印度台北協會也可以在高雄設立另一個辦事處，這樣布局就先行完成。

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台印之間早就有安全合作先例，在陳水扁總統時代，印度當時就有派現役的將領來到台灣，進行情報和中文訊息的交流，所以莫迪剛剛當上總理說要一萬名華文老師這件事不是狂言，是真有所本，只是過去我們從來沒有把印度當成台灣軍事和情報華文的優勢市場，包含現在有越南文老師呼籲，要把越南語列入軍事重要語言，並把太平島變成對菲律賓和越南進行戰略溝通、軍事交流和海巡合作的島嶼平台，跟印度學習軍事中文一樣，現在印度方面又再提出（印度常以媒體、智庫和學者放話）海事合作之訊息，印度以第三者姿態真的在太平島上建立海事甚至海軍的聯絡中心，可以讓太平島國際化、去衝突化和中立化，也就是主權依舊在中華民國，但其地位變成國際化，未來也就不存在中華民國的海軍以及海巡在此演練時，對菲律賓和越南構成威脅的因素。

同時既然是一個安全合作的領地，那就必須有足夠的戰略溝通，取得菲律賓民眾以及越南軍方的信任，需要大量優秀且懂東南亞語言的政戰菁英，將友台、親美的論調最大化，即便像菲律賓這麼親美的國家，仍有高達四成的人反對菲律賓介入台海的局勢，何況是越南並無像菲律賓那般與美有密切關係，更需要這樣的政治作戰和心理戰術。同時，海巡和國軍更應想一下，假設印度真的與台灣海事合作，如何與印度軍方建立更緊密的聯繫。

（作者為每天學越南語創辦人、海巡署越語講師）

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