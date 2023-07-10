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自由廣場》釐清日本福島排放水的爭議

2023/07/10 05:30

◎ 林基興

最近，福島核電廠將受放射污染的水，經過先進液體處理系統（ALPS），然後排入太平洋。引發鄰國抗議，因仍含放射性氚。

氚是氫的同位素，也自然存在，宇宙射線與空氣分子碰撞時在大氣中產生，含氚的水與含普通氫的水的化學特徵幾乎相同。氚的半衰期為十二．卅二年。氚水在人體內的生物半衰期相對短（約十天）。氚發射微弱的β粒子（電子），無法穿透過人皮膚。加拿大研究顯示核電廠附近居民，並無增加放射性氚等引起癌變的風險。

世界各核電廠將含有低濃度氚釋放到環境中。中日台韓的核設施每年排放一四○○兆貝克以上的氚，北太平洋西部水中氚活度仍在每公升○．三貝克以下，屬天然背景值變動範圍。即使日本三一一事故當時三—六月緊急排放的氚活度約三四○○兆貝克，但是台灣並未測到。

福島核電廠預計排放的氚水活性控制在每公升一五○○貝克以下，遠低於日本的排放標準每公升六萬貝克，也遠低於世界衛生組織的限值每公升一萬貝克。排放水經過巨量的海水迅速混合稀釋，其輻射活性很快就會就跟現今背景值無異。台灣核三廠近十年排放的液態氚活度平均為卅五．八兆貝克／年，是福島核一廠未來每年排放氚廿二兆貝克的一．六倍，歷年南灣地區環測結果卻難得測到氚。

日本模擬顯示，排放氚造成的輻射劑量將遠低於（十萬分之一）日本人從自然環境中接收的輻射劑量每年二．一毫西弗，為可忽略微量。因此，這些含氚廢水排放不會對海洋生物和人類造成什麼樣的風險。

國際原子能總署成立專門小組，成員包括十一位國際專家，來自英美加等，開始獨立審查福島處理水的放射學特徵與環境監測等，透明公開，並將持續進行。

以科學證據為根據，國人不要以部分日本漁民或中韓等官方反對意見為師而跟著起舞。設身處地，若中韓或我國需排放，鄰國無科學證據地抗議妥當嗎？

（作者為大學教授）

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