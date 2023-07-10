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社論》悲哀的香港 幸福的台灣

2023/07/10 05:30

上次總統大選，中共殘暴鎮壓香港反送中抗爭，喚醒了部分台灣人對中共「一國兩制」不切實際的幻想；最近香港發生兩件事，再度凸顯中共對民主、自由的毫不容忍，能否再度成為台灣大選的一面鏡子，令人拭目以待。其一，香港以涉嫌違反「港區國安法」為由，通緝前立法會議員羅冠聰等八名海外港人，每人懸賞一百萬港元；其二，香港立法會無異議通過修改香港區議會的組成方式，將民選席次的佔比由原本的逾九成驟降至不到兩成，宣稱為落實「愛國者治港」，以免「反中亂港」份子利用制度漏洞進入區議會。

香港通緝流亡海外的民主人士，意圖製造寒蟬效果，讓港人即使身處自由世界，仍然深感恐懼、噤聲不語。此舉引發外界的強烈批判，英國外交大臣克萊弗利表示，英國「不會容忍中國對英國及海外個人進行恐嚇和噤聲的任何意圖」，並呼籲「北京撤銷『國家安全法』，停止針對那些維護自由和民主的人士」。澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲政府「深深失望」，但仍高度關注香港的人權、自由和自治持續受到的侵蝕。此外，大幅縮減區議會民選席次、增加官派席次，必將限縮其原本已經不足的政治參與及監督施政的功能，淪為實施中共意志的橡皮圖章。歐盟批評此舉違背香港基本法的民主承諾，削弱一國兩制。香港大學名譽教授卜約翰表示，「此一改變縮減了政治參與，恐進一步傷害人民對港府的支持」。浸會大學教授陳家洛更警告，此後區議會將無法從草根層級扮演民主改革平台的關鍵角色。

事實上，不論外國如何嚴厲批評中共的反民主措施，皆無法動搖習近平打著「民族偉大復興」旗幟，閹割香港原有的自由、法治，將其納編「中國夢」的強悍意志。這是香港的悲哀︰近世在成為英國殖民地後，變成中國的化外之地，反而在「帝國主義」的治理下、由貧窮的漁村，蛻變為國際自由港、金融中心，閃閃發亮的東方之珠，成為近代中國人避開中國混亂局面的桃花源；諷刺的是，香港的自由與法治卻在「回歸祖國」後，一切都變調了。中共當初為了誘騙香港回歸，滿口盡是「一國兩制」、「五十年不變」的甜言蜜語，如今除了「馬照跑、舞照跳」不變，最重要的制度、生活方式變得更「內地化」、「中國化」了，所有與西方民主有關的內涵都被快速鏟除，由「自由港」淪為具有「中國特色」的南方港都了。

若要檢討香港人為何輕信中共的謊言，是不盡公平的，當初自由世界在鄧小平採行「改革開放」後，不也對中國藉由經濟成長帶動民主改革充滿期待？尤有甚者，在香港走上主權移交中國的不歸路上，港人並沒有發言權；而且就算具有國際條約效力的「中英聯合聲明」，在中共眼中也只是一紙不具現實意義的「歷史文件」，等到中共迫不及待要全面管制香港時便遭到徹底撕毀，即使港人發動百萬人抗爭，仍然無力回天。此外，雖然香港在「回歸」後，僅存的自由、法治最終必將遭到斬草除根，但中共無法信守五十年不變的承諾，急於將香港「赤化」，與習近平掌權顯然有極大關連。習近平是基本教義派，追求絕對權力，更是狂熱的民族主義份子，二○一二年上台後，中國在其「中華民族偉大復興」、「祖國完全統一」的驅動下，追求「強國夢」、「中國夢」，試圖打造一個紅色帝國。而這個中國夢當然包括將香港徹底中國化，消除其在港英政府治理下的自由多元的「遺毒」。這是香港命運的奪命索。

二○二○台灣總統大選，香港人英勇的反送中抗爭，遭到中共鐵拳無情鎮壓，引發台灣社會普遍的「亡國感」，覺悟自由、主權之可貴，必須捍衛，導致蔡英文總統以史上最高票擊敗親中力量，成功連任。此次大選台灣人再度面對同樣的大環境︰一方面，中共肆無忌憚撕毀「五十年不變」、「一國兩制」承諾，將香港關入專制獨裁的牢籠；一方面，抗中成為國際社會的主流趨勢，不但反對中國的外交、軍事、經濟脅迫，更在經濟上打破了對中國市場的幻想，強調「去風險」，意即國家安全優先於經濟利益，以確保自由、民主的永續發展。更重要的是，中國一再對外挑釁，使南海、台海、東海的區域安全受到嚴重威脅，尤其，所謂「武統」台灣的意圖更成為全球最大的地緣政治風險，使得國際社會不再漠視，紛紛強烈關切台海安全。在此情勢下，仍有親中政客散播疑美論、反戰論，以及重啟服貿、恢復四月役期等親中論調，令人憂心。

香港現狀如同末日啟示錄，一再對台灣人印證失去主權與民主將帶來可怕的災難。香港在主權移交後，在紅色祖國的統治下，縱然有上百萬人的反送中抗爭，爭取民主與權益，仍屬枉然。反觀台灣要維繫民主自由與多元社會，只須用手中的一張選票做出正確的選擇。這是台灣人的幸運，必須多數人予以珍惜、呵護啊！

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