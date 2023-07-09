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自由廣場》「逮八人」廣告遭下架的警訊

2023/07/09 05:30

◎ 吳哲文

家具家用品連鎖企業「宜家家居」(IKEA)近日推出一系列「以台灣直轄市縣市的諧音，搭配其店內商品」的行銷文案，其中「台北」的部分以「逮八人」為題，搭配了店內玩具人型進行宣傳，台灣人一望即知這三個字是取「台北人」的台語諧音，誰知香港臉書社團「香港企業監察」竟轉貼這件文案，並指該文案是在影射香港警務處近期發布通緝令、追緝八名流亡海外的香港政治犯一案，更聲稱該廣告侮辱香港警隊及國家安全法。台灣IKEA的母公司—香港怡和集團疑因遭此影射，為免惹禍上身而刪除廣告。

對正常民主法治國家而言，廣告文案只要不涉公然侮辱或誹謗之類的刑事責任、或涉及個人名譽等人格權的民事責任領域，就算廣告文案以國內外時事與諧音為梗，博君一笑、吸引受眾對該公司的關注，實在沒有什麼大不了，根本不該以政治因素，作為撤除廣告的事由。

問題是台灣隔壁的中華人民共和國與香港當局，隨著內部局勢與外交景況的不斷惡化，其集體精神偏執、自以為能將其國家意志及司法管轄權強加他國之上的狂妄，都有持續加劇的趨勢，以致香港當局在二○二○年制定出人與地域管轄權概念包山包海的港區國安法，中國當局更在本月將其新修「反間諜法」及「對外關係法」正式生效。

而中國及其香港的不肖份子，更繼承東亞大陸史，上自西周厲王，乃至武周與明帝國東廠一脈相傳的特務政治傳統，也發展出更多偽裝成一般民團，實則扈從於中港當局、自甘鷹犬的壓力團體，試圖製造寒蟬效應、逼迫更多人順從他們的政治審查壓力，於是而有名不見經傳的臉書社團「香港企業監察」一出聲，營業橫跨台灣及中國香港的IKEA就須撤掉特定廣告文案的怪事，此事若成常態，對台灣社會而言是無法接受的事。

台灣社會必須警覺並正視中國與其香港當局、夥同不肖鷹犬對台灣社會著手製造的新一波言論自肅壓力，此外也要在社會集體心理及法律制度等各領域，發展足夠韌性及制度規範，以抗衡中國長臂管轄化的新型態言論審查壓力，否則台灣社會將有可能被以此為破口，一步步自我屈從並沉淪於中國意志鐵蹄，甚至引發更大規模的地緣政治悲劇，而對世界經濟與整體和平穩定，造成負面的巨大衝擊。

（作者是新北市民）

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