自由廣場》起造救命需求導向的癌症基金​​​​​​​

◎ 羅承宗

我國健保自二○一八年起特別提撥「新醫療科技」項目預算，係專為病人對新藥可近性為目標所編列相關給付費用項目。可惜因財務考量，新藥即使獲得健保給付，但給付範圍太過嚴格，大概僅能涵蓋三成病友可即時獲得支持，而導致近幾年該項預算執行率甚至偏低情事。

基此，日前由台灣教授協會、台灣癌症基金會、台灣年輕病友協會、中華民國乳癌病友協會等十三個病團，在以病友為中心的思維，前瞻思考超高齡社會與新藥新科技快速進展的衝擊，共同倡議「癌症新藥多元支持基金」設立，藉此避免病友與家庭因經濟因素，導致在等待過程中對救命新藥「看得到、吃不到」，而陷入「有錢求生、沒錢往生」的人間殘酷掙扎。

請繼續往下閱讀...

所謂「癌症新藥多元支持基金」，基本理念是在健保體制外，以額外財源支持癌症新藥的基金，融入多元參與機制，同時兼顧照顧廣大的經濟弱勢病友，並確保健保制度永續營運發展。

對於前揭訴求，醫師背景出身的總統候選人賴清德已有相當正面且積極回應。放眼未來幾個月，期待其他陣營候選人也能在該領域提出具建設性與可行性的政見，共同樹立優質選風。信口開河與狂言瘋語，終非民主常軌。

特別提醒，病友盼望的財政支援機制，絕非浮在雲端、偏重於挹注產業發展尖端藥品的獎補助；而是要能務實地從病友視角出發，在台灣健保預算始終有限情況下，諸多該給付而未給付，尚未跟上國際治療水準指引的癌症藥物，外掛於健保預算之外的基金，應都要能優先納入符合癌症病友的新藥治療需求，以減輕病友財政負擔。這是起造「癌症新藥多元支持基金」的核心關鍵，尤其針對療效已經確定的癌症用藥更應在立意良善情況下率先被考量，系統性地檢視各疾病領域在治療照護的缺口，俾切實回應癌友與家庭的迫切困境，方為正辦。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、南臺科大財經法律研究所特聘教授兼所長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法