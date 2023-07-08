自由廣場》打著紅旗反紅旗的遊行

◎ 愚工

報載郭台銘、柯文哲、侯友宜及黃國昌四人將於七月十六日領銜參加旨在訴求「居住正義」的大遊行。其中郭台銘身價超過二千億，是台灣首富，眾人皆知；柯文哲是「居住不正義城市」之首臺北市剛卸任的市長；侯友宜在文化大學旁擁有一○三間出租套房，每間5.5坪月租一萬六千元，每月單單房租收入高達一百六十多萬，渾名包租公；黃國昌「一家人共擁有十五筆土地、八筆建物，持有土地面積大約二千十四坪，黃國昌稱全部都是種菜的畸零地，結果卻被人挖出是違法使用的停車場，每月的租金獲利恐達六、七萬元」。這樣的四人參加訴求「居住正義」的大遊行，形象相當違和，堪稱另類F4，令人想罵粗話。

這樣的F4參加這樣的大遊行，用文謅謅的話說是「沽名釣譽」；用粗鄙的話說是「黑道抗議治安不好」；用中國的話說是「打著紅旗反紅旗」。在中國「打著紅旗反紅旗」的事例很普遍：例如開著日系愛車參加政府暗助的「抵制日貨大遊行」、全國佛教協會會長性侵女弟子，演繹「一手佛經，一手性侵」的佛門故事、貪官「一手先進，一手現金」演繹官場虛矯生態，詮釋「腐敗不能不反，不能真反，不能大反，腐敗反了不得了」的順口溜。

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郭台銘，柯文哲，黃國昌及侯友宜四位「君子」是否也是陷入「居住正義不能不支持，不能真支持，不能大支持，支持了不得了」的中國特色困境，就看這F4後續持之以恆地為無產階級做了甚麼事，相信瞞不過國人雪亮的眼睛。

（作者從商）

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