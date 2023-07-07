社論》台灣豈能走回頭路

侯友宜的反台獨、九二共識以及四個月役期，堪稱針對台海議題最具體的「三支箭」，但對照現今國際走勢與台灣主流民意，飽受議論，這箭不僅有射偏之虞，也徒增各界疑慮。（資料照）

台灣二○二四總統選戰升溫，主要陣營推出台海政策。其中，國民黨總統參選人侯友宜宣示反台獨，並接受合乎中華民國憲法的九二共識，在兵役議題上，他主張在兩岸處於和平穩定的前提下，要將目前朝野一致主張一年的兵役役期恢復為四個月。雖然隔天修正說，未反對兵役延長到一年，恢復四個月兵役制的前提是兩岸和平。無論如何，侯友宜的反台獨、九二共識以及四個月役期，堪稱針對台海議題最具體的「三支箭」，但對照現今國際走勢與台灣主流民意，飽受議論，這箭不僅有射偏之虞，也徒增各界疑慮。

因選情低迷，侯陣營原先嘗試建構並區隔黨內保守派的兩岸主張，已不復存在，現在並演變為加碼擁抱的窘況，不免予人病急亂投醫之慨嘆。馬英九在總統任內公開主張「不獨」、九二共識、以及宣布義務役役期縮短至四個月，侯友宜為尋求黨內整合，幾乎是全面接收，還從馬的不獨，進一步表態「反台獨」。雖不明瞭侯友宜知否不支持獨立與反台獨的差異，但在論述脈絡上，已與同樣悍然要反台獨的中共，彼此說法是更為貼近。縱然侯陣營對九二共識做出三種分類，但中國國台辦也隨即反應，核心意涵是海峽兩岸同屬一個中國。對北京而言，不管國民黨或侯友宜是如何定義九二共識，只要台灣這邊認了這名號，就輪由中共在國際大肆宣揚兩岸都接受一中主張。這是把台灣帶入死胡同。侯陣營明知「兵凶戰危」，仍擁抱馬英九路線，還跟著喊著「重啟服貿」，嘴巴講保衛台灣，卻是在走回頭路。

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按其所言，台海「兵凶戰危」，責任在民進黨政府。砲口轉內，當然看不見中共在習近平當政下，加速對區域的擴張，對民主陣營造成的巨大挑戰。馬政府時期，中國威脅論，未在民主世界形成全面共識，加上全球化浪潮的天真想像，以為中國融入國際社會，能藉由帶動經濟水平，提升人民對民主的要求。但這套現代化理論，被證明失敗。如今中國坐大為「巨靈」，即得利於此。馬時期對中門戶洞開，亦屬幫兇。民主國家現對中國形象大翻轉，除了競爭與圍堵，基於經濟與科技安全，「脫中化」已是趨勢。我們既有的科技與產業優勢，在這重組過程，躍居不可或缺的戰略地位。然而，我們的總統參選人，卻要我們走回頭路，包括重啟服貿等，套一句外交部次長李淳所說︰服貿像過期雞排，「還有人賣就要小心」。現在重啟馬路線，同樣是還有人賣就要小心，國人須辨明認清。

著名的中國研究學者、美國哥倫比亞大學教授黎安友上月在台演說時分析，台灣無論誰當總統，習近平都會要求承認「九二共識」；而不管承認與否，習近平都只會對台施加更多壓力。換言之，中共對台，只會步步進逼，不會因為我們接受任何「委屈式和平」，而能改變。然而，我們的總統參選人，因為民調的嚴重落後，就重回已被台灣主流民意摒棄的馬路線，是否我們應該擔心，中共的壓力如果再大些，他們也會步步退讓。台灣在朝野共識下，義務役役期恢復為一年，此刻重提縮至四個月，能否吸引年輕選民尚未可知，但這般傷害台灣防衛力量的主張，正是馬政府時期的極致媚中之作。削弱國防、外交休兵，台灣愈來愈成中共囊中之物，當然更滋長其對台灣的吞併野心。若說台海「兵凶戰危」，馬傾中導致台海失衡加劇，正是禍端源頭。現在補破網為當務之急，若走回頭路、反其道而行，豈有助於台灣安全。

放眼印太區域，中共的窮兵黷武，不是只有台海「兵凶戰危」，東海、南海等，均首當其衝。解放軍升高機艦騷擾，是針對這三海的全面性挑釁。包括日本、韓國及菲律賓等身受其害的國家，也都積極與美國等民主國家進行密切安全合作。而這些國家的政要並不會為了與北京維繫關係，主張自我削弱國防力量，或是不顧安全而對中國全面開放。沒有實力，焉有和平。可是，我們的總統參選人，提出與中共一樣的反台獨，勢必擴大對國家認同的分歧與對立。接受九二共識掉入一中的鳥籠框架，衝擊國際友台力量的支持正當性。突拋四個月的義務役役期，削弱自我防衛的意志與決心。射出這三支箭，都是往我們身上來射，自損利益能有助兩岸和平嗎？恐怕是個大問號。

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