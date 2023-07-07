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自由廣場》露珍怡讓人呵咾甲會觸舌

2023/07/07 05:30

◎ 張惠博

影音媒體報導澳洲駐台代表露珍怡即將完成其三年任期，卸任回到澳洲。她特別錄製影片向台灣民眾道別，影片中，她展現這段時間學習台語的成果，全程以流利台語感性說出：「我是台灣永遠的好朋友，台灣也會永遠在我的心中。」聽她道地的台語，令人不禁以她為師。

在此之前，對於露珍怡學習台語的歷程，所知不多，她不像其他的外交人員，駐台多次，或停留時間也長，露珍怡僅以三年不到的時間，即能獲得如此的台語成果，實在讓人欽佩。

露珍怡在影片中表示：「我很榮幸在擔任澳洲代表期間，為澳台關係與友誼做出貢獻。在台灣這三年，我親身體驗台灣的豐富多元與韌性，也感受到台灣人的溫暖、熱情、好客與友誼。雖然這段時間面對許多挑戰，但澳台關係確實比以前更加堅實密切。」，在前述這段話中，露珍怡說了幾句優雅的台語詞，諸如：互相相挺、交陪、密切（真峇）等，讓人百聽不厭。尤其，她的咬字非常清晰，音調非常親切自然富感情，把台語的特色，發揮到淋漓盡致，作為台語教材也不為過。難怪有台語學者，給他很高的評分，直認為很不簡單。當然，除了露珍怡自身的天賦與努之之外，是否也曾接受名師怎麼樣的指導呢？

露珍怡於二○二一年二月一日履新，她就任前即開始上中文課，為駐台生涯預作準備，並常以中文發表評論，推特更以中英文經營，澳洲駐台辦事處臉書也可見她以中文錄製影片傳遞澳洲觀點，很得閱聽者的重視。

露珍怡接受專訪提到：「語言是了解不同文化及思維方式的窗口，也是一個人身分認同及文化的核心」，澳洲是個成功的多元文化、多種語言的國家，澳洲有三分之一人口是在海外出生，她自己就是希臘裔澳洲移民。露珍怡說，如同許多澳洲人，她從小在雙語環境成長，點燃對語言的熱情，後來因為外交生涯在不同國家生活，而有學習多種語言的機會，除了英文，她還通曉中文、日語、希臘語、法語、西班牙語、義大利語和波斯語，現在更練就了流利的台語，實屬不易，也意味她對台灣這片土地的喜愛，她也留給台灣美好的印象。此外，由露珍怡的台語，對我們的雙語教學或母語教學，可以有什麼樣的啟示呢？

（作者是彰化師範大學前校長）

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