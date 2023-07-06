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自由廣場》終於弄懂教育部「三+1方案」

2023/07/06 05:30

◎ 陳宏煇

九十四年次役男役期恢復為一年後，教育部為此研擬了「學士班學生就學期間服役彈性修業」方案（以下簡稱「三+1方案」），也就是大家口中的「三+1」方案，但不管教育部如何說明澄清，大家似乎還是以為「三+1」方案是讓役男抄捷徑，在三年內讀完大學所有學分、一年服完兵役，覺得會影響到學生大學修課、實習的正常進度，甚至降低授課品質。

原本筆者也是如此想法，但七月四日參與教育部線上說明會議後，筆者才明瞭，教育部研擬「三+1方案」，最主要目的是希望九十四年次以後的役男，不必因為盡國民義務「服兵役一年」，而耽誤人生規劃，其架構是在學生成績優異、提早畢業的基礎之上。

其實各大學在學則都訂定學生因成績優異、提早一學期或一學年畢業的規定或辦法，而九十四年次後役男若參加「三+1方案」，則不受「成績優異」限制，可在三學年、六個學期內，或暑假努力修畢學分，並通過學校及學系所律定的畢業門檻後，再加上一年的專案梯次入營服役兵役，如此可和女生同樣是四年畢業，然後進入職場或繼續升學，不致於多耽誤一年。

有些人或許認為役男學生和成績優異的學生無法相比，但同樣都由教師給予合格分數，分數高低或有別，但成績既獲通過、獲得學分，且在三年內拿到畢業資格，這是他們犧牲寒暑假及打工、玩樂機會，付出努力就應該得到的肯定，況且教師也不可能因為他們選修就放鬆標準。

教育部是開一扇門、提供一個選擇的機會，各校也是配合協助開課和修業，期盼九十四年次後役男不必因為服一年兵役就沮喪，只要有積極意願，他們也能和女生同時畢業，利用「三+1」完成大學學業及兵役，站上職場的一致起跑點。

（作者是大學的生輔人員）

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