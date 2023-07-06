社論》國民黨的「老二」保衛戰

賴侯柯三腳督，令人想起二○○○的扁連宋鼎立。就目前氣勢看來，侯友宜有點類似當年的連戰。此後，二○○一、二○○四立委選舉，民進黨躍為第一大黨，雖仍不敵國、親兩黨總席次。二○○八、二○一二，馬英九重回執政，國民黨立委也重掌過半優勢。二○一六、二○二○，小英號一路順風，民進黨立委首次過半。一路走來，國民黨不論輸贏，立委都坐二望一。這次，侯友宜暫居「老三」，國民黨立委是否淪落「老三」，儼然成為藍色憂鬱。

一個多月來，「郭粉」欲罷不能，「韓粉」冷眼旁觀，導致柯文哲民調上升，賴清德則逆轉去年的頹勢。國民黨內終於忍無可忍，馬英九、朱立倫出任侯辦榮譽主委、金溥聰出任執行長。繼兩個月前在市議會表態反對台獨，日前侯友宜再透過趙少康節目表態擁抱九二共識。於是，符合北京「九二共識、反對台獨」。此外，連勝文（替連戰）向郭台銘喊話：要成為英雄，還是成為罪人！郭台銘之舉棋不定，形成侯友宜整合的一塊石頭。搬開這塊石頭，顯然成為拆彈首務。然而，這種操作也要注意：一，侯友宜「侯侯做老三」，一部分原因出在自己缺乏溫度，至今未見熱情「侯粉」，郭台銘因素消失了，侯就可以觸底反彈嗎？二是，郭台銘「明月照大江、壯志在我心」，眼見侯友宜泥菩薩過江，不少國民黨立委參選人公然擁郭，黨鞭能改變他們的貌合神離嗎？

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國民黨徵召確定之前，朱立倫提及郭台銘「見了很多牛鬼蛇神」。此話傳出，引起議論。再早，針對傅崐萁主導的中央選戰策略會報名單，侯友宜說出重話，「拒絕黑金在任何政黨出現」，傅崐萁也不甘示弱重砲回嗆。朱、侯得罪郭、傅是其表，最大的後座力來自國民黨的「地方共同體」─尤其是以黑金為代表的牛鬼蛇神。果然，朱徵召侯，有議長宣布退黨，侯的拜會行程也罕見地方實力派大咖，王金平還說與侯「不太熟」。如今，侯找馬開藥單，差點被馬鬥垮、籌組「厚友誼立委後援會」的王金平，情何以堪？

國民黨的戰略調整，「甩郭伐柯、侯賴對決」，勝選自是主觀意圖。但就基本盤而言，這種努力更急迫的使命，更像是挽國民黨於崩盤。（本報資料照）

另，國民黨通過「防郭柯條款」，明定黨員不得為非國民黨提名的參選人公開站台，不得邀請非國民黨籍參選人為自己助選，無非是想把郭、柯的聲勢壓下去，讓各地的牛鬼蛇神歸隊。不僅郭柯，黃復興黨部餐敘，侯、韓首度公開同場，韓國瑜始終未鬆口是否支持侯友宜，也暴露了團結知易行難。至於，「對岸共同體」，會不會配合國民黨的團結大戲，也是個變數。侯友宜擁抱九二共識、役期恢復四個月，對自己是加分或扣分？不久民調可能有所反映。

國民黨的戰略調整，「甩郭伐柯、侯賴對決」，勝選自是主觀意圖。但就基本盤而言，這種努力更急迫的使命，更像是挽國民黨於崩盤。如果郭、柯尾大不掉，國民黨的「地方共同體」瓦解，作為國民黨腦部的「貴族藍」，他們的意識形態及北京代理角色，就會像沒有穿衣服的國王那樣被看透透。果真如此，那些充當兩岸政商掮客的「貴族藍」，對北京就如同雞肋了。

「貴族藍」，個人利益，統一之夢，乃一體兩面，保住「中國」國民黨，維繫反獨促統的香火，才有後戲可唱。以「政黨輪替大聯盟」為代表的「小雞自救運動」，只考慮到「下架民進黨」，乃至自己的選情，無法體會「貴族藍」之危機意識：跟著台灣的民主選舉邏輯走下去，忘記「中國」國民黨的本質與使命，年輕同志就會和平演變為「隱性台獨」，反獨促統力量終將在民主台灣邊緣化。柯文哲令「貴族藍」憂心，端因「白皮藍骨」具有取代國民黨的潛能，而柯的機會主義政治性格，不可奢望他臣服於國民黨為主的「藍白合」。

侯友宜向連、馬、朱主張靠攏，宛如走上回頭路。反過來看，連、馬、朱危機入市，救黨的主旨高於救侯。先前，國民黨有所謂的「下架民進黨」、「在野大聯盟」。如今，柯超車侯，國民黨避談這樣的聯合陣線了。對國民黨而言，柯大侯小若扭轉不了，戰略便應轉移到避免柯（包括郭柯合流）當選，否則在賴清德相對穩定的情況下，國民黨總統、立委不無可能雙雙淪為「老三」，這種結局帶動的選後政治演變，可能令該黨螺旋式下墜，九二共識、反獨促統也甭談了。於是，確保至少「老二」地位，遂成「中國」國民黨救亡圖存的保衛戰。

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