自由廣場》女籃墊底誰之過？

◎ 王錫璋

昨讀自由時報體育版，見台灣女籃於雪梨的亞洲盃比賽中，四連敗，排名是墊底的第八名，被降至B級，不禁大感驚訝，而下屆亞洲盃想重返A級，須在B級奪冠，最快也得在2027年才能重返A級八強了。

本屆亞洲杯，台灣首戰輸日本41分，創下輸最多分的紀錄，次戰輸澳洲46分 ，也慘不忍睹。最關鍵的第三戰則是輸給剛晉級A組，以前總是我們手下敗將的菲律賓隊，這次一路落後，輸了11分，導致掉入七、八名的保級戰。最後一戰，不幸再以兩分敗給黎巴嫩，注定降級。

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現在年輕人的印象，台灣女籃在亞洲戰績雖不佳，但總能保持前四名，偶有佳作，還有擊退日、韓兩國的成績。然而，在六十年前，筆者小時的純德女籃隊，可是橫掃亞洲無敵手的勁旅。過了十幾年，韓國女籃崛起，但我國還能擊敗日本隊，然後再過一個十年，台灣女籃始終排名在中、日、韓之下了。如今，竟連菲律賓和黎巴嫩都打不贏，且降為B級隊伍，籃協實在該痛下決心，檢討一番了。

我國女籃近數十年，不進則退，當然與籃協推廣女籃不力有關，大企業對組織女籃隊，不像男籃熱心，超級女籃比賽WSBL多年來只有國泰、台元、電信、台電四隊，且好手集中在國泰隊，多年來，總是奪冠隊伍，如此一盤死水，難怪無法吸引觀眾看球，反觀男籃有職籃有兩個聯盟，還加上一個半職業的超級籃球賽SBL。而WSBL在推動和行銷上顯得消極，不多引進洋將或歸化球員，而大中企業吝於贊助或組織新的女籃隊，致國、 高中及大學女籃選手沒有好的出路，我國女籃實力，自然日走下坡了。

成人女籃之推動，如果有HBL高中聯賽之熱心和制度，當會有活力些；再者，大企業及觀眾，也都要支持、捧場一下WSBL，搶救我國女籃前途吧！

（作者是台北市民）

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