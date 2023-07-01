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自由廣場》十二年義務教育終於落實

2023/07/01 05:30

◎ 繆正西

賴副總統上周拋出「拉近公私立學雜費」議題，經教育部、行政院規劃；並於六月二十九日，經行政院通過「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施實施方案。這是一項好的政策，獲得教育團體與不同政黨的台中市長盧秀燕肯定。

南韓在2021年全面實施高中免費義務教育，我們的「高中職全面免學費」措施已經比南韓晚了三年實施，也因為這一措施，才讓台灣的「義務教育延長至十二年」，得到真正落實。

至於，大專教育階段的「私校學雜費」補貼，並以家庭所得，分三級予以補助；事實上，這也符合「公平正義」原則，做到實質減輕真正經濟弱勢後端學生的家庭，減輕他們長期處於就讀私校背負學貸，並在打工與學業無法兼顧，也搞壞了健康的嚴重問題。

有某私大校長批「為德不卒：無助提升高教品質」，這其實有點「不食人間煙火」！治絲益棼的高教問題，並非一朝一夕可解，但目前先「解民於倒懸」，已經是當政者的勇氣了！

對於私立大專而言，仍須以學校的特色與信譽來努力招生；有生源，自然學費收入增加，用於提升教學品質。否則，招不到學生，無學費收入，難以改善教學品質，恐怕無法真正落實政策美意。

個人期待：政府的德政，可以讓真正經濟弱勢後端家庭的學生，在減輕經濟壓力下，多投入精神求學，未來以真正的所學，開創出自己明亮的前途，脫貧致富並回饋社會國家。相信這樣的好循環才是國家與人民之福。

（作者為大專兼任教師）

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