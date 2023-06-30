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自由廣場》當了八年台北市長的預算素人

2023/06/30 05:30

◎ 羅承宗

行政院會昨拍板「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，堪稱是近年政府層峰針對高教困境最明快且正面的決策之一。自宣布以來，頗受大學業界、學生乃至家長普遍好評。

但根據報載，民眾黨主席柯文哲卻似不以為然，並稱「如有需要，今年九月就應開始了，拖到明年二月，難道沒有投給民進黨就沒有這項補助」云云；其實，政府預算編制與執行，有其規則章法。

預算法第四十六條規定，中央政府總預算案與附屬單位預算及其綜計表，經行政院會議決定後，交由中央主計機關彙編，由行政院於會計年度開始四個月前提出立法院審議。由此來看，政府為特別強化高教領域弱勢學生照顧而推動的政策，核其性質乃屬新增計畫，其所需配置的財源約二百一十九億元，自然應循預算程序，於此刻編列於二○二四年的政府預算案裡。若今年底經立法院審議通過後，其實施時間點，「最快」也要落在明年開學、繳學費的二月，以上乃政府預算的ABC常識。

所謂「今年九月應開始」之說，誠屬預算法上之無稽；好歹當了八年台北市長的柯文哲，居然對預算如此陌生，令人驚恐不已；至於「投給民進黨才享有這項補助」之說，更是不值一哂的政治口水。按任何學生只要符合法定補助要件，自會受惠於該政策，這跟政黨偏好與投票取向毫無連結，柯主席大可寬心。

（作者是南臺科大財法所特聘教授兼所長）

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