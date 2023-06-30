自由廣場》柯文哲勿忘太陽花學運本質

◎ 潘寬

二○一四年的太陽花學運，全台灣風起雲湧，年輕人為主體的學運帶動了全台灣一股反親中浪潮。沒想到為了二○二四年的選舉，卻遭柯文哲翻譯為只反黑箱；作為參與者之一，筆者想說，反黑箱、反服貿或許都是支持原因之一，但核心理念就是：「拒絕讓中國以經逼政。」

隨著時空背景變化，二○一九年習近平已經將九二共識與一國兩制台灣方案綑綁在一起，二○二三年初中國國台辦發言人朱鳳蓮也明確表示：「只要認同體現一個中國原則的九二共識，兩岸對話協商就可以恢復。」綜合來看就是，兩岸對話協商必須在九二共識的框架之下，而承認這個框架就必須承認中國的一國兩制台灣方案。在學運九年後的現在，更加證實當年太陽花學運反服貿的主張是完全正確的。試問當年直言九二共識就是下跪投降，以及服貿導致高階醫療人才出走的柯醫師，怎麼還會主張只反黑箱，不反服貿呢？

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中國想要用經濟力綁架政治，這是各國皆知的，舉凡一帶一路的債務外交，借錢給窮國，利用巨額債務換取重要港口等的使用權，都是「以經逼政」的手段，作為中國擴張第一線的台灣，面對中國的威逼利誘，怎麼可以如此掉以輕心呢？這若不是開門揖盜，那什麼才是？近期世界各國都已覺醒，要努力遠離中國，聰明的柯文哲怎麼還會主張要重啟服貿呢？

各國在武漢肺炎之後紛紛認清中國獨裁的不穩定，紛紛將供應鏈移出中國，計畫經濟的失敗也導致中國的年輕人失業率暴增。在這樣的狀況下，跟中國的服貿、貨貿意義何在？

太陽花學運參與者從來都不只有一種聲音，有人反黑箱、有人反服貿，也有人兩者都反；但可以肯定的是大家都想阻止中國「以經逼政」的計謀得逞。

學運結束後，我們說要遍地開花，大部分人都是回歸原本的生活，有些人選擇參與民間團體，有些人組黨從政，其中最明顯的例子莫過於選上台北市長的柯文哲了。作為當年反服貿的戰友，這我們當然都尊重，唯一的希望就是勿忘希望台灣更好，以及保護台灣不受中國侵略的初衷。

當年的口號「捍衛民主，退回服貿！」相信柯文哲們應該都還記得吧。

（作者是太陽花學運參與者）

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