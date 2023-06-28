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自由廣場》（鏗鏘集）政黨攻防，虛實光影

2023/06/28 05:30

◎ 李敏勇

民進黨執政，國內有三種批評力量：第一種，來自中國國民黨的藍色力量；第二種，來自原來支持者的綠色力量；第三種，來自柯的白色力量。三種批評力量本質不同，中國國民黨的批評力量，是破壞力量，出於恨，只想奪回政權；民進黨支持者的批評，是建設力量，出於愛，恨鐵不成鋼；民眾黨的批評，常常只是乘亂掠奪，反映柯的投機性格。台灣尚未成為正常國家，政黨鬥爭大於競爭，隱藏著主體重建和顛覆主體的複雜性。

破壞力量容易分辨、察覺；建設力量，忠言逆耳，應該察納；乘亂掠奪，是機會主義政治心態，不可預測的風險，應小心應對。台灣政黨流於鬥爭而非競爭，並非一般國家的保守、自由路線競逐，而是台灣與中國的所謂統獨路線競爭，其實更是降附中國與自主建構加上乘亂得利的競爭。堅持台灣主體性政黨：民進黨、社民黨、台灣基進黨、時代力量⋯。國民黨、新黨、親民黨常略去「中國」冠詞，其實是泛中國國民黨，心不在台灣。民眾黨不清不楚，拾人牙慧，雖冠名台灣，卻未必真正以台灣為重，端視主席一人走向，都只是搶奪殘餘中國的剩餘價值，不具開創性。

權力易生污垢，任何一個政黨執政多少都可能發生權力污垢現象，這是政治，或說權力的生態。政治，是相對性是非，但台灣常以絕對性是非攻防。統計上，中國國民黨的黑金體質是歷史也是現實，污垢現象最多，而且虛應故事，藉由批評民進黨，掩飾自己的污名，但批評的迴力鏢常常回射自己。審視政黨處理態度，民進黨相對比中國國民黨積極，但權力會招蜂引蝶，仍應戒慎面對。民眾黨歷史短，已非無垢，表裡不一。柯想師法宋楚瑜，但半吊子；他也想引郭台銘的財力為己所用，想得美，以為人家都是笨蛋。

台灣並非正常國家，但卻是一般國家的世俗主義政治。經由強烈世俗主義的選舉，政治位子成為某種特殊行業。別說中國國民黨了，甚至民進黨也不免沾染惡習。還好，民進黨尚能珍惜核心價值，能夠壯士斷腕，保留元氣。但選舉終究是一種考驗，候選人和選舉人交叉在理性和非盡理性的抉擇中，甚至充滿著不理性。期待台灣邁向正常國家的人們，有時憂心，失去對政治改革的寄望，原因在此。

柯乘亂而起，甚至有點沾沾自喜，想要亂中取利。沒有堅定改革運動參與歷史，可綠可藍可紅的不可測政治動向，牛鬼蛇神笑納於懷。耽於權力，藉民進黨力量而起的他，早被率先支持、期待過他的選民唾棄。他常援用民進黨政治人物用過的改革語彙，其實是贗品，是錯誤的期待。他的不誠實且不道德是被認證的！改革期待於他，國家治理期待於他，請鬼提藥單！

（作者是詩人）

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