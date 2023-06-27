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自由廣場》選前打籃球 選後頻翹頭

2023/06/27 05:30

◎ 李坤隆

選舉真是一面照妖鏡，許多政治人物在選舉的面前都無所遁形，尤其拿選前與選後做對比之後，更可能原形畢露，如今這個事情正好發生在台北市長蔣萬安身上。

當戴資穎在台北國際羽球公開賽獲得第五座女單金牌時，相信許多的國人都是陪著戴資穎過關斬將的，畢竟這是國內最高等級的羽球賽，戴資穎是國內體育界的風雲人物，受矚目就變得理所當然，但身為東道主的蔣萬安卻缺席，這就有討論的空間了。

一開始，北市府說「決賽沒有台灣選手」，所以市長不參加，引發輿論撻伐，於是北市府副發言人蔡畹鎣才又回應，是因蔣市長已有行程安排故無法出席，因此取消該行程，並非指全日無台灣選手。不管這樣的說法是否正確，但市長缺席是事實，這是很難被理解的，尤其在選前當蔣萬安為了年輕選票可以下場打籃球，現在卻連這麼重大的國際體育賽事都可以跳過，不離譜嗎？如果當天有比這個賽事更重要的行程，市府可以提供相關的資料來印證？

其實一般人看政治人物的心態，那就是是否前後一致，畢竟當特定動作只為獲得部分選民支持才做，選後的態度不一致就不奇怪，畢竟選前的作為並非自己內心真正的想法，事過境遷有所轉變也就不足為奇，只是民眾看在眼裡恐怕有不同的感慨。

（作者是大學教師）

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