自由廣場》﹙鏗鏘集﹚侯公安的憲法論

◎ 王景弘

侯友宜到台大與學生論政，棄警察之名，自稱是第一個「公安」訪問「大陸」；他更表態反「台獨」，理由是「中華民國憲法」沒有「台獨」這兩個字，「如果有本事」請「台獨金孫來改」。

這種痞子嘴臉，台灣人已經見識過，馬英九就死抱為中國訂做，沒用在中國，卻強加在台灣的憲法，與習近平唱和「九二共識，一個中國，反台獨」。侯友宜學舌，他的憲法論和自居中國「公安」，只再次印證他的空洞虛偽惡名。

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「中華民國憲法」條文當然沒有「台獨」，但也沒有「台灣」，更找不到領土是「金馬台澎」，國民二千三百萬人。「中華民國憲法」更沒有規定它的「固有疆域」可以易幟，獨立成「中華人民共和國」。

馬英九耍賴，反對自稱台灣，或中華民國加註台灣，嗆聲「有本事就去修改憲法」，侯友宜抄襲馬「前反共憤青」，卻畫虎不成，反而以領土與人口標示「中華民國」等於「台獨」。

把「中華民國」、「台澎金馬」和二千三百萬國民送作堆，就是與中華人民共和國互不相干的主權獨立國家，也就是B型「台獨」。他與民進黨同調，主張改變台灣獨立主權國家地位要由二千三百萬人民決定，自己更是台獨金孫！

憲法是現代人的契約，而不是歷史條文，「中華民國憲法」已經是歷史文件，制定時台灣並不是它的疆域。一九四九年一月，蔣介石還在訓斥「省主席陳誠」，對日和約尚未締結，台灣法律地位未定，不能妄言是「反共堡壘」。

但舊金山和約由日本放棄台澎主權，沒有規定讓渡給任何國家；中華民國憲法也沒有列舉台灣是它的領土，反而中華人民共和國憲法「明定」台灣是它的領土，侯友宜把警察搞成公安，是否也看錯憲法？

（作者為資深新聞工作者）

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