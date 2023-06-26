自由廣場》青銀換居vs.青銀共生

◎ 林志城

少子化、高齡化是國安危機，政策必須要穩定持續且要有長遠規劃。據周日新聞報導，去年台北市市長選舉時各候選人提出「青銀換居」政策，但是至今台北市府僅成功媒合五案，可見高齡者還是習慣在自己熟悉的社區生活。

事實上，世界衛生組織(WHO)提及高齡者健康老化的前提是「尊嚴」，而目前我國長照政策多以醫療或社福方式思考，主要對象是針對失能或半失能的老人，但顯然八十％以上的健康或亞健康的老人也需要照顧。

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以政府而言，長照經費龐大；以台灣高齡化趨勢而言，預算一定會入不敷出；而就民眾而言，若步入長照常常等同沒有尊嚴。因此筆者持續在推廣「常照(continuous care)，才不會被長照(long term care)」。政策設計上，可以由政府就社福面投入前者，由產業和學校投入後者。當常照做好時，就可以降低國家負擔的長照和醫療支出。

針對高齡者，先進國家並不建議將其集中住在一起的養老村模式，而是希望還是要與年輕人一起融入的社區模式。日本在十年前即推出以國中學區為單位，設立與醫院與衛生所任務不同的「社區健康整合支援中心」，其內容為支援長者可以居家獨立生活的各種服務項目。

台灣目前因少子化導致學校陸續停招、甚至退場，且趨勢似已無法逆轉，勢將造成許多社會問題，例如人員安置成為社會問題，學校土地建物空間閒置，或政府接管後公務人員不願承擔等，導致多數學校轉型失敗。因此筆者倡議，在招生弱勢學校設立健康相關系科，並利用閒置教室或場館，引進大健康產業，建立針對健康老人的「社區健康整合支援中心」，構築「青銀共學」教育生態系統(ecosystem)。產官學合作，不但可以協助學校轉型，並能補足只針對失能老人的長照系統缺陷，更能促進大健康產業發展。

近期協助台灣輔助醫學醫學會推動「健康指導士施行暨閒置校舍活化特管辦法」，其內容就在這樣的場域不但有專業健康指導士學校，而有這些健康專業的年輕人或年輕的老人也能支援「社區健康整合支援中心」。期盼大家一起來支持這個三贏的提案連署。

（作者為輔助療法健康指導技術士暨健康中心成立聯盟召集人，台灣輔助醫學醫學會顧問）

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