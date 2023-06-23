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自由廣場》民眾黨是共產黨的地方黨部？

2023/06/23 05:30

◎ 陳和文

民眾黨總統參選人柯文哲於二○一六年台北市長任內，接受台大醫訊訪問時指出，自己應該不會選總統，雖然中國那方面一直要他選。對此，綠委鄭運鵬表示，中國政治作戰應該知道柯的個性喜歡那一套，柯早就被迷湯潑到了。

柯的「中國一直要他選總統」說法，是否想抬高自己的身價，不得而知，但對於二○二四年選情絕對是負面的。試問，柯Ｐ何時與中國接觸？中國是何時、由何人傳遞要他選總統的訊息？有沒有什麼承諾、對價、給予金錢或不正當方法的資助？這些柯Ｐ都有必要說清楚、講明白。

殊不知，有沒有能力或要不要選總統，應由台灣的民意決定，柯搬出「中國方面一直要我選」的論述，只會自取其辱，讓台灣人民更加看不起。不禁想再問，柯Ｐ這次出來參選總統，是否也是經過中國的授意及支持？如果答案是肯定的，中國有沒有答應給予實質的資助？雙方有沒有就柯Ｐ若當選，應該如何遵從中國的口令？台灣民眾黨豈不成為中國共產黨的地方黨部？

（作者為公務員，新北市民）

柯黃有變嗎？

◎ 張經偉

似乎許多人認為：為了總統與法務部長的大夢，柯文哲與黃國昌對「服貿」態度一百八十度轉變。我認為，不，他們沒有變，他們仍如太陽花盛開的當年，沉溺於群眾的喝采、自我膨脹不止。

我認為這是太陽花等百花齊放之中，普遍存在的危機（諸君不見國共兩黨年少時，也是對抗體制的五四青年，且激烈程度更甚於太陽花）：參與者容易有一種「我肩負世界興亡」的自我感覺良好。當年筆者只是眾多「太陽花世代」之一，默默無名（鎂光燈全在吾校學弟陳為廷那裡）。然而當年的我，就已經自認正義鬥士、救萬民於水火，當然我也鄙視那些仍然「小確幸」過活的親人、同學、社會大眾…一邊自認拯救大眾、一邊又鄙視大眾，「白種人的負擔」換殼上市為「讀書人的負擔」。如此自我膨脹，倘若又獲得大量群眾掌聲…只怕會自以為是擎天神阿特拉斯（Atlas）：沒有我世界就會垮！

伴隨自我膨脹而來的另一個危機，即是把「跟自己爭奪位置的人」都看成天大惡人（和正義作對的當然是邪惡）。《猩球崛起》三部曲劇情意味深長：主角猩猩「凱撒」只希望跟人類保持一邊一國，然其副官「庫巴」卻主張徹底攻滅人類。凱撒跟庫巴逐鹿，庫巴敗亡後，其餘黨猩猩反而投靠人類陣營。「跟自己爭奪位置的人」是更具體、更逼近的敵人，為了與之對抗而靠向「寫在理論中的敵人」可以預期。回到柯文哲與黃國昌來說：姚文智、陳時中、柯建銘等等，大概就與他們形同凱撒與庫巴！

儘管《美日安保條約》確立了台日美同盟，然反安保、全共鬥的東大學生提出「東大解體」我很欣賞：批判政府、批判社會…更該批判自己，才不至於陷入自我膨脹、敵我錯亂。而細察柯文哲、黃國昌，將會發現：他們從當年太陽花至今，都缺少自我批判、都是自我膨脹，從沒有變。

（作者為清華大學歷史碩士、中學歷史教師）

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