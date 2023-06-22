自由廣場》五億高中生案不起訴 家屬怎麼救濟

◎ 吳景欽

五億高中生墜樓案偵結，檢方就故意殺人，對夏姓父子為不起訴，僅因無結婚真意而登記，以使公務員登載不實文書罪嫌來起訴夏姓男子；對殺人不起訴，家屬肯定不服，但接下來該如何救濟？

在疑有非病死的場合，如檢察官未設定被告，即簽他字案，若無他殺證據，就為行政簽結。而因刑事訴訟法未有簽結之規定，家屬就無法為刑事救濟。惟若提起行政訴訟，卻會遭行政法院以簽結，屬於廣義的刑事處分，非其所能管轄來駁回，以致造成家屬求助無門。

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不過於五億高中生案裡，因其配偶已被檢方列偵字案被告，若最終因罪證不足，就應為不起訴處分。故告訴人，即家屬，可依刑事訴訟法第二五六條第一項，向上級檢察長聲請再議。惟此藉由檢察一體的自律，能產生多少監督效果，向來有疑問，且就算再議有理，高檢署檢察長也鮮少直接令檢察官起訴，而是發回續行偵查，就可能使案件在不起訴與再議間循環。也因此，是否得沿襲日本的檢察審查會，由平民來審查不起訴處分是否妥當，應是未來須思考的課題。

而若告訴人再議不成，雖可向法院聲請交付審判，惟因採律師強制代理，就必產生進入訴訟的阻礙。又因審查不起訴處分的法官，一旦裁准審判，亦得由其審理，這就不免有道德風險存在。更糟的是，一旦裁准交付審判，不想起訴的檢察官，竟被迫成為原告，能否期待其落實法庭的舉證責任，更屬疑問。

立法院剛修正通過的刑事訴訟法，將聲請交付審判改成裁准自訴，除明文裁准自訴採合議審判與裁准法官不得為本案審理外，一旦告訴人提起自訴，就等同是由其所委任的律師來擔任檢察官的角色，就可解決種種道德風險之問題。惟在刑事訴訟法並未賦予律師有強制取證權下，法院的審判基礎，仍是來自於檢察官所移送之卷證，若律師提出自行委請的死因鑑定，能否推翻原先的公務鑑定，也得打個問號。

在家屬對死因有疑的救濟有重重困難下，檢方以刑法的使公務員登載不實文書罪或由家屬提起民事確認之訴來使婚姻無效，似就為防止有人不當得利的最後手段。惟如此的訴訟，一定又是漫漫長路。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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