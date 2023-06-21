社論》勿假兩岸對話之名出賣台灣主權

布林肯結束訪中行程，他說：「高階官員面對面與持續溝通，是負責任管理分歧、且確保競爭不會演變成衝突的最佳方式。我從我的中國同業那裏聽到了一樣的觀點。」不過，布林肯稱：我們對於處理這種關係的挑戰不抱有幻想，他最希望協商達成的恢復雙邊軍方對話機制遭中國拒絕。布林肯重申美國長年以來的「一中政策」並未改變，他也對習近平當面表達美國關切中國在台海的挑釁行為。似乎，美中關係的冷凍狀態，還沒有看到明顯化解跡象。

最近幾個月，中國一直拒絕美中國防部長會談，營造某種美國有求於中國的氣氛。在這種氣氛中，北京降低接待布林肯的規格，只不過是進行一種中國老神在在、美國有求於我的內外宣傳，以掩飾中國經濟之欲振乏力。而拜登政府所尋求的，與其說是突破性的戲劇效果，不如說是著重於危機管控。一如坎貝爾所言：美國希望與中國建立類似冷戰時期的危機管控機制，在意外衝突或緊張時刻進行危機溝通，然而，中國一直不願接受和參與建立這樣的機制。但台灣有人援引美方尋求危機管控（包括中國武力脅迫台灣）之舉，高倡不惜自我矮化也要追求兩岸對話，無視風險溝通與出賣主權之本質差異，顯然別有用心。

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向來，台灣親中派總是本末倒置，歸咎本土政權不願意與對岸溝通，導致台海緊張危如累卵。這種說法，相當符合北京的說教：堅持一個中國原則是兩岸關係發展的政治基礎，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，干擾阻撓兩岸交流合作，勾連外部勢力進行謀獨挑釁，這是造成當前兩岸關係複雜嚴峻的根源。其實，最簡單的檢驗標準，大家都看在眼裡：是誰在台海甚至南海、東海耀武揚威？是誰對民主國家施展戰狼外交？是誰被質疑是與普廷一樣的侵略者？

日前，AIT處長孫曉雅表示：她聽到三個政黨都有談到想溝通的意願，哪怕各自切入角度不同，但似乎是共同目標。她強調：交流本身是好的，但所謂「現狀」指的是某種和平與穩定，而非受到脅迫的現狀。言下之意，並不苟同「九二共識、反對台獨，台海才能恢復風平浪靜」。猶記四月底，尹錫悅指出：台灣問題是全球性的問題，台海緊張是因為中國試圖以武力改變現狀。這番話，引來中韓外交駁火。美國國務院出面挺尹：「我們力促北京，停止其對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話」，「美國將持續支持一套符合台灣人民意願和利益的和平解決兩岸問題方案。」（可見「不支持台灣獨立」並非反對台灣人民的選擇）而早在二○二一年初，拜登宣誓就職後，國務院便聲明：美國關注中國持續試圖威嚇台灣，並敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的施壓，並轉而與台灣民主選舉產生的代表人士進行有意義的對話。由此可見，誰是台海麻煩製造者，拜登政府自始就心有定見！

不僅美國，歐盟、G7等也明確表態：反對中國以武力或脅迫片面改變台海現狀。他們關切的對象，明白指向挑釁者習近平。台灣，反而每週忙於接待民主國家政要絡繹不絕來訪。四月初在北京會見習近平時，歐盟執委會主席馮德萊恩單刀直入：台海和平穩定具有至高重要性，片面威脅以武力改變現狀是不可接受的。同一時間，帶領大批商界領袖同行，獲得豐厚合約，馬克宏揚言歐洲應避免被捲入美中因台灣而起的衝突。此話恰值中國軍演回應小英過境美國，馬克宏在國際上惹來一片噓聲，簡直是法國的一場外交災難，不下於先前所主張的，任何針對烏克蘭的和平協議都不應「羞辱」莫斯科！馬克宏的表現，引發貶多於褒的反應，在在說明兩岸孰是孰非，國際已有認證。

AIT主席羅森柏格這次訪台，會晤三位候選人之前稱：美國支持台灣的民主選舉，反對外部勢力干預台灣選舉，美國不會在大選中選邊站，將與明年初台灣人民選出來的領導人合作。不會在大選中選邊站，此一外交措詞並不意味著，完全不在乎三位候選人在兩岸、美中之間站在哪一邊。一如布林肯曾言：美國不會逼盟邦在美中之間選邊站，但，北京當局侵犯人權、違反世界人權宣言等國際承諾時，美國與盟邦必須團結一致發聲、行動，支持基於規則的秩序。值此集團對抗日益成形之際，美、中分別是民主、專制的代表，哪一方與台灣總體利益的交集大得多，不難判斷。

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