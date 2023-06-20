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自由廣場》重新賦予端午的台灣本土意涵

2023/06/20 05:30

◎ 朱孟庠

中共國台辦發言人朱鳳蓮痛批「民進黨當局『倚美謀獨』，出賣中華民族利益，『賣台』無底線令人瞠目」；接著馬上換臉以中文、閩南語加上客家話預祝端午安康，「大家是愛吃鹹粽子還是甜粽子呢？」「每一次南鹹北甜的爭論，其實都是給故鄉的情話」。朱以文化認同連接政治認同，以華人身分認同，混淆敵我意識，於是「抗共」被她偷偷換成「賣台」。

再看到國民黨總統候選人侯友宜，五月卅日為新北市議長盃第十三屆龍舟錦標賽「祭江點睛」，他在致詞時表示，端午節是兩岸華人世界同文同種的風俗，塑造大家的感情；包括兩岸在內，期待藉由龍舟競賽聚在一起，凝聚大家的感情。但試問韓國、日本在此節日，會說凝聚中韓感情？和要併吞台灣的中國塑造感情？侯是協助文化統戰，在政治上弱化敵我意識？

屈原跳汨羅江的端午「文化符碼」，本就是統治者為樹立「忠君愛國」的「龍圖騰」，廿一世紀的台灣要走出自己的主體性，因此是否還需這種由國民黨帶來台灣的「殖民印記」。當然端午已成習俗，但可隨文明進展，賦予新的文化意涵。例如在日本是「菖蒲之節句」，古人夏季驅邪避蚊、解厄消災之日，端午節在屋外插艾草菖蒲等香草避邪驅蟲外，菖蒲葉形如劍，有擋煞的象徵，「除穢布新」更具展望向前的積極動力，而划龍舟所象徵的團結意義，應深化為建立台灣主體意識，凝聚台灣人命運共同體，以抵禦強敵的時代意義。

統派人士能花那麼多時間在中國的傳媒，卻連在此安身的台灣歷史都一無所知。建議本土執政者不妨以台灣英烈替代「屈原龍圖騰」所包裝的政治統戰，賦予新時代台灣人「愛鄉愛土」的本土詮釋。

筆者建議，不妨在每年的端午節，本土政黨的文化部推出一位台灣時代英烈。如以湯德章「日人血液，台灣魂」，以表彰其對土地、人民的忠誠，賦予端午新的時代精神。

深化台灣意識屬艱鉅的認同課題，是身在台灣的多元族群都無法迴避且必須嚴肅面對的自我問題。當文化認同被轉移為政治認同，喪失主體意志，遺落自我的危機步步加劇，台灣命運將萬劫不復。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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