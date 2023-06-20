自由廣場》﹙鏗鏘集﹚大補丸與抬轎王

◎ 王景弘

國民黨推出「最強母雞」侯友宜競選總統，但郭台銘不服，氣噗噗想翻盤，老母雞非權貴出身，天生體弱，急尋票房奇異大補丸和超級大轎王，國民黨「本土與外來」矛盾，舊病復發。

朱立倫美名侯友宜出身基層公務員，會「好好做代誌」，說得很好聽，但就國民黨文化而言，這是侯友宜的最大弱點。

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國民黨黨國體制養成的公務員，特色在聽命行事，推諉塞責，侯友宜就是典型。他造謠民進黨罵軍公教是米蟲，但國民黨的陳金庚與韓國瑜公開唱和，要軍公教「能撈就撈，能混就混」，卻是鐵證如山。

美國學者葛萊儀揣測中國對侯友宜的態度：北京不認識侯友宜，而侯是台灣人，他們有過「李登輝經驗」，心存疑慮。但這次大選三黨候選人都是「台灣人」，這是中國與國民黨面臨的難題。

論能力、見識、歷練，侯友宜都遠不及李登輝，性格容易受國民黨權貴擺佈。國民黨奔赴中國的名單，便可見「外省籍」一中派支配「兩岸關係」。即使如此，總統候選人被台灣人拿走，國民黨非本土派仍不甘心。

不論是挺郭勢力，或其他反侯勢力，都帶「省籍」情結，國民黨換柱而敗，再換侯「穩死」，要救侯只有「團結」黨內本土與「外省」勢力。深藍韓粉，以「大補丸」自居，要侯就範。他也走入深藍，挑撥政軍警消，誓言翻轉民進黨完成的改革。

國民黨本土派老大王金平，不愧老薑，拒當侯友宜大轎夫，只願扶轎，藍皮綠骨對侯無益，他需要「外省籍」抬轎，但外省籍屬坐轎階級，沒有抬轎功夫。

大補丸待價而沽，抬轎王不抬轎，名嘴與民調興風作浪，最強母雞淪為待救的小雞，朱立倫再神機妙算，敗選將難逃國民黨分裂，路線需重建的命運。

（作者為資深新聞工作者）

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