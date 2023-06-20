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自由廣場》﹙北社評論﹚從選舉民調看台灣民主進程

2023/06/20 05:30

◎ 潘威佑

從今年總統及立委候選人提名作業開始，觀察綠藍白各黨在過程中不同重點的努力，儼然看到各候選人或政黨對於國家發展的擘劃。先談國民黨，從郭台銘宣布參選總統候選人開始，國民黨關於內部提名制度雖多端爭執，但也有必須派出最合宜人選的基本共識，最後經黨內民調和黨主席朱立倫決議，徵召侯友宜代表國民黨。民眾黨雖開始時曾期待與藍軍合作，但是藍軍的歸隊效應，讓民眾黨沒有佔到便宜。反而更被虛化。這些可從五月TVBS民調政黨支持率：民進黨廿二%、國民黨廿三%、民眾黨十二% 略窺一二。

民進黨是現在的執政黨，有著執政的資源和包袱二極效應。從大選默默開跑以來，總統候選人賴清德對於民生、教育、經濟、交通各方面利用媒體、Q卡、網路、製作YouTube等多管道針對年輕族群關心的問題和他們接觸互動，並提出解決方向，也確有明顯正面的效應。六月台灣民意基金會民調顯示，民進黨廿四點六%微幅成長，民眾黨廿二點二%突然超車，國民黨廿點四%落居第三；同時，TVBS的六月民調，柯文哲民調突然上升十%，以卅三%居冠，賴清德卅%第二，侯友宜廿三%最低。民眾黨和柯文哲突然驟增十%，堪稱罕有的特殊現象，值得探討。

民眾黨目前戰略在站穩第二名後，高舉「聯合政府」的口號，意圖激發西瓜棄保效應，塑造新型態跨黨派整合，認為民進黨支持度有其「天花板」效應；倘若在野黨陣營能夠整合淺綠、中間選民到深藍選民，更可以進一步達到「政黨輪替」的最終目的。這個戰略也成政治觀察家的觀察重點。

民眾黨以兩手策略，左打國民黨裂解藍色勢力，右拉綠營選民，短期已見到成效。但是有智慧的選民不會忽略民眾黨內部的衝突與柯式領導風格，民眾黨在台北市執政時期諸多事件，如政務官行政疏失與弊案、柯式獨斷獨行領導風格對施政的影響，及近期#Me Too事件疑雲，歷歷皆在台灣人心目之中。

台灣民主深化結果，人民有知的權利，尊重他人更是最基本的價值‧台灣藉由一次次的選舉，人民可以認知到一些平日習以為常卻容易忽略的事實和價值。這是對岸敵國中共必須向台灣學習的開放多元社會價值。期待台灣民主法治制度日益深化成熟，國家更康盛繁榮，人民更幸福豐裕。

（作者是北社秘書長）

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