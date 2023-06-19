自由廣場》兒童用藥政策建言

◎ 黃金舜

最近因巴比妥事件導致兒童用藥問題受到大眾關注。兒童是國家未來的主人翁，尤其少子化日益嚴重，兒童更是國家的寶貴資產。然而，在幼兒照護上的相關指標，如：零歲平均餘命、嬰兒死亡率等，台灣卻落後OECD醫藥先進國家，如何規劃並增加幼童健康投資，成為執政者必須面對的課題。

在用藥部分，孩童專用的藥品稀少，限縮醫師的處方選擇，大多數甚至是開立成人使用的藥物後進行磨粉，或教導家長協助折半使用。磨粉容易使藥物品質受環境影響，自行折半的藥物劑量則有失精準，陷孩童健康於風險中。

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我國幼童人數（○至十四歲）僅約兩百多萬人，佔總人口數十二％，藥物市場規模小、利潤有限，使廠商欠缺動機開發兒童專用的小包裝、小劑量或其他添加風味的藥品、液體糖漿等品項。這反映出兒童在用藥上的弱勢與困境，政府當不能坐視不管，應從製造端切入，根本解決。

長期而言，筆者建議政府應全面性盤點出常用或必要品項，擬定優惠政策，鼓勵廠商製造兒童專用包裝的劑型藥物，並確保供應穩定，再一併檢討健保預算中如何增加兒童項目的政府投資，包含診療、藥費或其餘醫事專業服務費用。短期而言，政府可另外編列預算暫時給付兒童指示用藥，化解法規與兒童權益間的僵局。

根據一一○年統計資料，健保給付兒童指示藥僅約三六二三萬元，許多一般成人藥品單一品項就已超過，這部分對政府負擔輕微卻可帶來可觀效益，不僅能揭示政府捍衛兒權的決心，亦可獲得更全面兒童用藥資料進行分析、調節兒童藥物政策。在掌握更確實的兒童用藥市場後，也有能更穩健、有所本與廠商洽談。

明確訂定兒童用藥政策，由政府灌注資源，平衡較弱勢的需求面，方能守護孩童平安健康長大、鞏固國力。最後也再次向民眾呼籲，指示用藥退出健保，由民眾自行負擔藥物費用也僅是一個月百元內的金額，且醫師仍可開立，不存在無藥可用的問題。用小錢就能投資健保，挪出空間為新藥引進、孩童用藥盡一份力量，絕對划算。

（作者為國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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