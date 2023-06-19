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自由廣場》（青年時評）空軍子弟評退將戰力說

2023/06/19 05:30

◎ 宋磊

二○一六年至今，政府與國防部為強化國軍戰力，先後推動國艦國造、潛艦國造與國機國造政策，同時宣布數項對美軍購案，並就義務役役期作出調整，也對後備戰力提出改革之道，但日前仍有退將接受中共黨媒專訪，刻意指出國軍「戰力為零」

傳統上，評析軍隊戰力有兩個方向，包括世人熟悉的有形戰力與無形戰力。前者指的是軍隊規模、武器數量與性能、國防預算等，後者指的是軍隊的領導統御、士氣與對國家忠誠度等。以客觀形勢來說，國軍與解放軍雖然在數量、裝備及預算相差甚遠，但以國軍所有防守的國土範圍來說，現有的有形戰力加上未來的軍購到位，國軍戰力並不弱，怎可能為零？

其次，以國軍無形戰力來說，尤其以目前的國軍部隊而言，保衛台澎金馬仍是現役國軍的神聖使命，更可說是從軍的終極任務。當然本文不否認，軍中有時會出現一些害群之馬，尤其在退伍後試圖接受中國統戰部門的招待與洗腦，形塑出國軍與解放軍為一家人的荒謬景象。

國軍自身戰力之外，更要注意台灣安全已經是國際議題，台海形勢成為區域焦點；尤其在近年美中對抗的國際結構下，日本前首相安倍晉三所提「台灣有事等同日本有事」論述，已經在日本安全圈內發酵，原因在於，假設台海發生戰端，則北從沖繩海域，中至台灣海峽，南至巴士海峽甚至南海，都將遭戰火波及，考量美日安保條約，以及台、日同為海島型國家，對於海上生命線的安全維護至關重要，日本戰略研究論壇（JFSS）更將於下個月在東京舉行美日台三邊電腦兵推，以模擬必要的協同作戰，是歷來首次美日台兵推，也是思考國軍戰力時，不能漏列的相關國際因素。

無論是電腦兵推或實兵驗證，國軍透過自身實兵與對外聯合模擬磨練戰技，對於戰力的提升絕對有所幫助，絕非退將所言「戰力為零」。對於曾為陸軍二級上將的陳廷寵再度向中共黨媒做出如此陳述，不但違背事實，更愧對曾經肩上的軍階與現役軍人同袍的努力！

（作者為淡江大學戰略所博士生，空軍子弟）

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