自由廣場》可憐中國青年

◎ 蔡敏雄

中共統戰大拜拜「海峽論壇」誇言將向台灣青年提供一千兩百個就業職位，一千多個實習實訓職位，「要為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利」。話說得好聽，然而，與此同時，六月十五日中國公布五月的十六到二十四歲青年失業率為二十·八％，是繼四月突破二十％之後再攀新高。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉坦承，整體青年失業率處於高位，估算實際上，應有約六百多萬人還在尋找工作，青年就業壓力依然很大。除此，依據中國勞工通訊(CLB)調查指出，前五月已發生過一百四十場罷工，達到近七年同期新高。雪上加霜的是，中國五月的生產者物價指數(PPI)較去年同期下降四·六％，連續八個月負成長，且越跌越嚴重，就業前景依然烏雲密布。

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中共為了稱霸全球，不顧貧窮的百姓民生，卻去收買小國為伍，被中國民間輿論批評為「大撒幣」政策。而今，中國青年失業率節節攀升，其現實生活已是捉襟見肘，中共卻為了統戰，以職位利誘台灣青年，難道不會排擠中國青年的就業機會？不會引起中國青年敵視？中國經濟陷於不振，中國青年就業市場「生食都不夠，哪有通曝乾」？

或許，就如陸委會副主委詹志宏所指出，中國藉機把過去收緊的一些兩岸交流措施或貿易行為釋放給特定人士吧！

（作者為醫師，台中市民）

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