自由廣場》公寓大廈管理的核心

◎ 饒後樂

公寓大廈管理在台灣失效失能，最好的證據，就是都會地區隨處可見大樓外牆攔截剝落磁磚的攔網。對三月底截止的強制性集合住宅公共安全檢查申報，各地方絕大多數置之不理。

台灣社會並沒有隨著一九九五年「公寓大廈管理條例」立法，調整對應符合立法精神的公寓大廈管理態度、觀念和作為。以至於法規和民間實踐少有交集。既有公寓大廈居民盲目追求省錢，甚至任由消防設施荒廢失靈，然後自我催眠倒楣的事情不會發生在我頭上，放任環境變老變舊、變髒亂變危險，直到「城中城大樓」大火燒出真相。

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「公寓大廈管理條例」的立法精神，在於追求集合住宅維持正常機能與良好生活品質，然而因為居民的自私，甚至自私到危害自己的程度，以至於公寓大廈管理必須克服居民的冷漠、不參與和不作為的搭便車習慣，甚至必須克服對從事公共服務的鄰居進行公益勒索，否則公寓大廈管理會進一步惡化成誰要敢出頭，全部人重量就都壓在他身上。這是個人性黑洞，自私吞噬掉公平正義。

公寓大廈管理核心是「文化」，解方在建立民眾正確的觀念、改變團體成員互動方式和提高處理公共事務智能。這需要靠高瞻遠矚且兼具議題聲量與公信力的領袖，帶領全民一起改變，才會成功。光靠法律和行政，很難讓人樂觀。

創造安全舒適的生活環境，建構和諧的羣己關係，我們期待世紀領袖。

（作者為台灣公寓大廈管理顧問協會理事長）

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