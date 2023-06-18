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自由共和國》陳邦安／樂見新版「全民國防應變手冊」發行

2023/06/18 05:30

六月十三日，國防部推出了二○二三年版「全民國防應變手冊」，可見敵軍四種服飾，以便民眾辨別。（翻攝「全民國防應變手冊」）

陳邦安／台中大雅民防隊員

近期，台海戰雲密佈，不少民間有識之士，紛紛建言應明辨國民對戰時的認知，才能達到知己知彼之效。六月十三日，國防部推出了二○二三年版「全民國防應變手冊」，就是為了呼應這一建言，所做的具體表現。

其實在去年，國防部就有推出二○二二年版的全民國防手冊，但是發行不久，即受到各界批評，諸如照該年指引所見，平時未經訓練的里長，將在戰時成為社區最忙碌的疏導者；或是不切實際的要民眾在敵火轟炸後，帶戶口民簿領取物資等。這些內容，在今年都有所修正，我們可以視為國防部在聽取民間反饋後的補正，這點值得嘉許。

本人長年來就有義務性參與民防工作。所以想以「民防志願者」的角色，評議此手冊。眾所皆知，在民防法中，民防弟兄在戰時有支援軍事任務的職責。所以，全民國防的觀念是否深植全國國民人心，對於我們的工作執行或訓練，在未來當然會有重要的影響。以下，筆者將分出此手冊對一般民眾與民防人員，分別有哪些值得肯定的影響。

對一般民眾來說，手冊中國防部建議應透過資料查詢建立自己的「防災地圖」。再列舉種種戰時可能發生之戰況，及敵方可能採用如核攻擊、轟炸、資訊設施癱瘓等方式，都相當逼真寫實的將現代戰爭可能遭遇的危害寫出。並一一告訴民眾，不同狀況有哪些防處之道。筆者認為，這是手冊撰稿者非常負責，而且能使民眾居安思危的用心。

對民防任務來說，這本手冊相當清楚的交代了我們民防弟兄，戰時所可能投入的軍事支援。例如在敵火轟炸時，社區將由警消與民防弟兄協助疏導民眾至安全避難所，或者在戰時收容站裡，對災民進行安置性處理等。就筆者之見，上述任務有所交代，將對未來民防的訓練內容以及勤訓有正面的調整。過去講座訓練，多由警察單位，教導防身術或反制毒品等課程。蓋因承平時期，民防是為支援道路交通與防範盜賊之任務而設計。這兩年來，因烏俄戰爭與台海危局，我們的講座課程，也開始有戰爭防範的設計了。這本手冊的推出，必然將使民防弟兄的訓練更加堅實。

而二○二三年版的全民國防手冊，則進一步的將戰爭的危害，乃至自救處應的方法教予民眾，這當然是全民國防意識的升級。進一步使民眾暸解到瀕臨戰時，更要同舟共濟，尊重前線戰士與後方維護安全的警消的決心。這當然有正面的意義了。

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