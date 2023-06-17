自由廣場》澎湖戰略地位與破口

◎ 楊欣怡、Kirk Lim

日前中國網紅在抖音發表一段今年五月二十七日至六月五日到台灣澎湖旅遊的影片，中國人自知沒有申請上岸許可，仍嘗試入境台灣領土。澎湖馬公商港安檢所林姓副所長明知這樣是偷渡上岸，卻以「討好」的口吻說：「我點名的時候要到」、「你們自己要小心一點、不要被抓到」等語。其瀆職處置引起軒然大波，目前由司法調查中。

假設台海戰事爆發，中國軍若想大舉登台，能否消滅澎湖的反艦能力，是共軍推進的關鍵。為此，國軍在澎湖島，對空部署由IDF組成的「天駒中隊」、天弓三型防空飛彈；對海部署雄風反艦飛彈、岸置型魚叉飛彈，守衛半徑四百公里的台海範圍；在西嶼架設雷達站，負責監測台灣西南部海域（範圍達三百公里），以掌握中國軍艦船隻各類活動。

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簡言之，澎湖是台灣抵抗中國入侵最重要的前線，一旦交戰，澎湖的存亡絕對連帶影響台灣本島的命運。因為澎湖是台灣軍民進出台灣海峽的咽喉，且澎湖具有戰事推進、補給的戰略地位。然而，應該死守國門的海巡，卻成為國安第一道破口？

台灣基進於六月十四日召開記者會質問：林姓副所長對中國遊客的友好互動、熟練提醒，是一人單方所為，或者，安檢所其他人員都知情放水？點名紀錄與工作日誌何時可以公開？中國遊客行蹤都在掌握中，或是真有人員失蹤，該單位又是如何處置？

仔細審閱影片內容，此干中國人的「旅遊景點」，除了馬公市區，甚至到達西嶼的大菓葉玄武岩及三仙塔。這樣的路徑透露幾個風險：首先，若非相關單位睜一隻眼閉一隻眼，不然熟悉澎湖地緣者皆會懷疑行程緊湊到難以符合點名要求；再者，這群敵國遊客的所到之處，與許多重要軍事設施鄰近，包括澎防部與地海營區軍港、西嶼雷達站等，並且曾任意操作空拍機，誰知道他們是否執行共諜任務？

這些都需要海洋委員會與海巡署更加嚴謹地深入調查，並且負責地向國人報告。

（作者為台灣基進國際部成員、台灣基進顧問）

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