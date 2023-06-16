自由廣場》製造台港人矛盾 中共統戰新策略

◎ 李廣智

一名自稱「香港教師」的中國籍女子Macy，於前往台灣高雄的航班中，撕毀「入國登記表」，痛罵「你（台灣）算哪門子的『國』」。這事件背後反映的是中共政府對台統戰策略的新方向。

泰國男子組合BKPP於六月七日在香港舉行粉絲見面會，主持人將「中港台」三地並列，結果小粉紅爆跳如雷。現在該名中國籍女子竟敢自稱「香港教師」，而非「中國香港教師」，為何一眾「中華兒女」未出征予以指責，為何她要突出「香港」二字？

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報導指，她曾於前特首家庭手執教鞭，卻又藏頭露尾，不指名道姓，到底前特首所指何人？前特首與她之間到底有什麼關係？中間到底隱瞞了什麼？台灣政府有責任將此人背景徹查清楚。如果涉及中國統戰組織，應該即時驅逐出境，並列入黑名單。

筆者認為，此事件反映出中國對台之統戰策略，明顯意圖離間台灣對香港人之觀感。近年台灣政府有意收緊對港人的移民政策，又發生移民署「九不得」誤植文件風波，引起港人對台灣政府的不信任，於是中共見縫插針。又如日前發生的國泰空服人員事件，PTT網民竟不問原由聲討空服人員，而不是指責偷錄別人談話，加上這次所謂的「香港教師」事件，顯然是有意抹黑香港人，而且是抹給台灣人看，目的是製造台港矛盾。

二○一四年香港「雨傘革命」，示威者因抗爭路線問題分為「和理非」（和平、理性、非暴力）和「勇武」兩派，結果因意見分歧被分而化之，導致運動功敗垂成。二○一九年台灣總統大選，香港「反送中」運動所造成的漣漪效應，讓韓國瑜兵敗如山倒。中共政府與國民黨見識到港、台兩大「獨派」勢力所結合出來的政治力量，於是中共就調整了以後對台的統戰策略。

如此可以解釋，台灣政府有意收緊對港人的移民政策時，滿口兩岸同胞血濃於水的國民黨為何對此一言不發。「前這個」馬英九出生於香港，更應該為港人發聲，卻為何如此冷待香港同胞？要知道，如果成功入籍台灣後，就可享有投票權，補充政黨票倉。因此合理推測，國民黨的沉默是配合中共的統戰。

（作者原籍香港，整理師）

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