自由廣場》回應「國防部扼殺頂大募兵路」

◎ 張玲玲

清華大學周前副校長投書指出「國防部下令停辦頂大國防學士班，對國防人才培育為一大損失」，個人有些淺見。

頂大國防學士班設立宗旨，在於吸引頂尖年輕人才進入軍隊。他們經歷頂尖大學教學與學習的洗禮、加上副校長提及特別遴聘國防軍事、國際關係等相關專業師資加持，再加上這群學生優異的資質，必能在提升國防人才整體素質上有所助益。惟頂大提供學校的招募員額後，必定也向國防部申請辦班經費，若是未達到一定招收員額或比率，國防部必面臨副校長於文中所提「部份立法委員及媒體批評招生率低、退訓率高」的難題，也會招致立法院對於預算與實際執行成效的檢討。

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國防部在面臨因預算、招募人數過低等問題遭受立法院課責時，要立即檢討並採取改進措施，並「函請」（平行機構行文）各合作的大學提供招募成效與窒礙問題，以便能協商出精進之道，絕不可能直接下「令」（上對下級單位用語）停招。

其次，擁有頂大學歷人才進到軍中的比例本來就不高，故筆者認為，立法院的國防委員們不應以招生率低、不符預算成本來論斷，而是要能與國防部、頂大站在一起，協助解決問題，最終能爭取多一點頂大生願意投身國防為目標。

另外，筆者與服務於大學軍訓室的朋友討論到，為何會有退訓率高的問題，原因可能在於有些高中考生當初只為了進入頂大，所以會有佔用國防學士班名額就讀情形，然後在畢業前再以賠錢方式不願依約服役。建議國防部與頂大們應對此採取預防或因應措施。例如事先實施性向測驗，評估當事人是否具有適性發展的特質？另在面試時，著重於觀察與評估學生是否確實將「從軍」列入生涯規劃？當然，誠如周副校長所言，清大特別安排了相關師資與課程，讓這些軍事的預備幹部能更瞭解己身與國軍的關係，並讓這些學生能以軍人為志業，這才是最基本、最重要的。

頂大為國防舉才是好事，但若是招募成效真的不彰，考慮國防預算不只是審計部、立法委員要監督，若不能好好使用這些民脂民膏，也會受到納稅人指責，承擔此預算執行成敗的主要單位為國防部，責任相當重大。期望從政府部門到民間單位持續協商，為培養國防優秀人才繼續加油！

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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